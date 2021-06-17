還記得那些年玩單機武俠遊戲時的感動嗎？懷念自由探索、練功打怪，成為十里坡劍神的傳說？《煙雨江湖》這款超高自由探索度的武俠單機RPG，將打破你對武俠手遊的想像，全球中文版也將實現全球共服的武俠大世界，屆時將聚集全球熱愛武俠文化的玩家一同冒險、同服競技。

由藍鯨工作室研發，主打超沉浸武俠人生的《煙雨江湖》，玩家將從一位初出茅蘆的武俠小生，在闖蕩江湖的過程中自由選擇自己的成長途徑，要成為劫富濟貧、鋤強扶弱的江湖俠士；還是兩袖清風、不問世事的隱士高人，全由玩家自己掌握，享受最原汁原味的武俠RPG體驗。而本作也獲得『年度最佳獨立遊戲』及『最受歡迎單機遊戲』等多項海外殊榮。今日正式公開全球中文版官方網站，並於當中釋出世界觀、門派、江湖勢力等情報，供玩家參考。

《煙雨江湖》獲得『最受歡迎單機遊戲』等多項海外殊榮

亂世出英雄，熒惑之亂打造出武俠的黃金世代

遊戲時空背景架構在中原最為混亂的時代－魏晉南北朝，也是武俠的黃金世代。時值內憂外患，各方勢力皆想入侵中原，百姓生靈塗炭民不聊生，而魔教此時趁機壯大，中原武林從此紛亂不止，以四嶽劍派為首的正道領袖為抗擊邪魔而創立義天盟，希望集結中原力量來抵抗魔教的入侵。

爾後義天盟與魔教在江湖上展開了一場驚世駭俗的激戰，激戰過後，江湖格局大改，邪魔覆滅，四嶽正道也退出了歷史的舞臺，取而代之的是以太乙、少林、泠月、天刀、蒼狼為首的新五大派，鼎立中原。然而傳說中崑崙山的神祕瑰寶，在那場戰役之後，也悄悄地消失於世上。

《煙雨江湖》五大門派代表人物

開放玩法，亦正亦邪！自由選擇你的武林人生

誰說武俠一定只能當好人！《煙雨江湖》主打開放世界玩法，因此玩家可以自由選擇自己的武俠道路。遊戲除了能夠選擇五大門派拜師學藝和數種江湖勢力打好關係外，還有兩大正、反陣營供玩家選擇，屬於正派勢力的『六扇門』，及反派勢力的『拘魂閣』，這些門派、陣營、勢力的消長將影響整個武林生態，也會讓每個玩家都走出屬於自己的江湖路。

百萬字劇情！開放世界玩法的武俠RPG即將來臨！

在《煙雨江湖》中，武俠迷可以自由暢遊各種知名中原武林場景，如少林寺、塞北大漠、洛陽白馬寺等，盡享沙漠雪山等視覺風景盛宴！除了風景變化，遊戲還融入了時辰、天氣系統及與場景相呼應的古風背景音樂，使玩家在遊玩過程中，仿若置身在一個真實存在的江湖！

《煙雨江湖》知名武俠場景全景重現，並加入時辰條件與天氣系統

而作爲一款武俠單機手遊，《煙雨江湖》還潛心注入百萬字動人劇情，使每條主、支線都有著千絲萬縷的關係，玩家可通過與NPC互動，隨機觸發不同江湖事件，深入挖掘隱藏在平靜江湖下的暗湧秘密！

《煙雨江湖》百萬字主線與支線劇情，不同的選擇影響不同的結局

《煙雨江湖》百萬字主線與支線劇情，不同的選擇影響不同的結局

《煙雨江湖》全球中文版將於台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、北美等同步推出，近期也將宣布開啟全球事前預約活動，敬請關注官方網站和粉絲團以追蹤最新消息。