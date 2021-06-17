胡瓜捐贈防疫物資給苗栗縣政府。 （摘自臉書）

胡瓜捐贈防疫物資給苗栗縣政府。 （摘自臉書）

胡瓜低調捐贈防疫物資給苗栗縣政府。 （摘自臉書）

苗栗消防4個分隊收到屬名「寄件人： 胡瓜」的好幾箱醫療用品，還頻問是電視上的胡瓜嗎？頻拍外箱留念，還有人說「我收到瓜哥的口罩欸！」經確認身份後，胡瓜低調善舉才曝光，他說：「本來沒有要說什麼，既然曝光借此機會可以呼籲更多人，在我們所屬的地方、很基層或很偏遠的第一線救護醫療人員，現在是互相支援的時後，可多一點行動捐贈物資。」

身為苗栗子弟的胡瓜表示心繫家鄉，他感謝苗栗縣政府消防局統一處理派送給苗栗竹南分隊、造橋、後龍跟頭份分隊，自己也另外送到苗栗為恭醫院，一共N95口罩3000個 、防護衣 1000個以及面罩1000個。

胡瓜意外消防弟兄會PO文，「我看到消防弟兄的照片還有粉紅色愛心，覺得可愛也很感動。」 胡瓜更強調是他要感謝這些第一線人員，得知消防弟兄頻問是「電視上那個胡瓜嗎」？他笑到不行說：「我就是電視上帶給大家歡樂的胡瓜，謝謝第一線的大家帶給我們安心的生活。」

他透露4日生日時就訂下這生日禮物要送出去給第一線人員，很早就在規劃，捐完這次一定還有，會分批持續一直做下去 ，熱心公益的他也心繫十方啟能中心、伊甸社會福利基金會.....等，希望大家也多注意到公益團體，疫情期間孩子們也很需要幫助。