CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠車用需求回溫，2021年4、5月營收表現優於預期，投顧法人認為，雖然6月營收可能略受京元電產能減少間接影響，但第二季營運可望續升、下半年旺季表現可期，維持「買進」評等、目標價260元不變。

同欣電股價近期於175～187元區間盤整，今（17）日小幅開低後翻紅走揚，11點半後在買盤敲進下放量攻鎖漲停價196.5元至收盤，回升至4月底以來1個半月高點。不過，三大法人本周迄今偏空操作，合計賣超468張。

同欣電5月自結合併營收創11.56億元次高，月增3.96％、年增達68.37％，累計前5月合併營收54.09億元、年增達67.43％，續創同期新高。公司先前預期，在車用CIS需求續強、射頻（RF）模組晶圓供給恢復下，第二季營收可望季增個位數百分比，毛利率同步看升。

投顧法人指出，同欣電本季進氣壓力感測IC、LED陶瓷基板及車用CIS封測等車用需求強勁，車用CIS先挪用手持式超音波模組相關設備支援，並分三階段擴產、每階段10～15％。手機CIS晶圓重組（RW）因來片量不足、手持超音波模組庫存調整，需求處於相對谷底。

展望後市，由於負責CIS晶圓測試的京元電爆發移工群聚感染，產能降載估使6月營收及產能減少30～35％，投顧法人以CIS晶片損失同等產能、不考慮存貨因素預估，認為可能影響同欣電6月營收5～7％，但仍預期第二季營運表現可望續揚。

投顧法人預期，同欣電今年汽車業務相關營收可望年增逾5成，營收貢獻自32％升至45％，智慧型手機貢獻則自37％降至低於30％。由於已成功提高多項產品價格，以反應原物料成本上漲，有助毛利率提升，預期今年營收可望成長逾3成、獲利成長逾5成。