全台最大食品包材製造商宏全國際，最新取得匯豐（台灣）商業銀行通過的永續發展表現連結貸款，款項為期1年，金額為新台幣1.5億元。宏全國際董事長戴宏全表示，這是宏全第一次簽訂的永續發展表現連結貸款，此次貸款框架下，將致力提升公司整體ESG評等、減少揮發性有機物的排放，並進一步增加再生包裝材料的使用。

匯豐（台灣）商業銀行17日宣布上述簽約案，匯豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程指出，在新冠疫情的影響下，全球供應鏈備受衝擊，更突顯企業需提高抗逆能力和承擔更多社會責任的必要性。匯豐為滿足企業低碳轉型、產業永續發展提供直接的融資服務方案，此次貸款特別體現企業長遠改善環境、社會及治理（ESG）表現的財務價值，同時也有助於提升企業客戶在營 運各方面實踐永續發展的承諾。

隨著國際趨勢，跨國銀行業積極於將永續因素納入融資機制，透過綠色融資、綠色貿易貸款，以及永續發展表現連結貸款等解決方案，全力促進經濟向低碳、永續發展轉型。蕭仲程說，鑒於永續發展表現連結貸款適用於多樣型態的貸款產品，且貸款條件與實現企業永續目標緊密相關，預計此項融資工具將繼續受到市場青睞。匯豐台灣至今共為6家台灣企業承作永續發展表現連結貸款，總金額超過新台幣35億元。