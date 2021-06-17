北市勞動局近期接獲民眾檢舉表示，因想找工作但卻發現商家於求職廣告中設定年齡限制，如徵麵攤助手、廚房人員限50歲以下；徵清潔人員、保全人員限65歲以下；徵行政人員限40歲以下等，以致較年長的求職者卻步。勞動局長陳信瑜提醒，雇主此舉可能違反《就業服務法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》，如果查證屬實，將開罰30萬至150萬元罰鍰。

陳信瑜局長表示，常有公司行號於徵才時，設定年齡限制，而拒絕僱用的理由大多是體力考量、已超過65歲不能投勞保、或是業務性質考量等；另外也有民眾反映公司在升遷上有年齡的限制，只考慮年青人。

「不論是內部升遷、調派、各項福利措施，如有針對年齡加以限制都是違反法令的！」陳信瑜提醒，依照《就業服務法》第5條及《中高齡者及高齡者就業促進法》第12條，皆明定禁止年齡歧視。

陳信瑜說，尤其《中高齡者及高齡者就業促進法》已於2020年12月4日施行，雇主切勿以為勞工超過65歲就毫無工作能力，一點也不給機會，這可能有就業歧視問題，恐怕會處以30萬至150萬元罰鍰。

為增進民眾及公司行號，認識並重視「防制就業歧視」及《性別工作平法》議題，勞動局強調，歷年來編製的相關專刊及宣導摺頁，已放置在勞動局網站https://bola.gov.taipei）/影音書冊/文宣品及出版品/職場平等專區，民眾可上網參閱。