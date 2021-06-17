抗疫當前，為使同仁及洽公民眾有更好、更周全的防疫效果，弘揚佛法的松柏仁波切(Khenpo Lama)主動無償捐贈移民署全自動紅外線測溫消毒一體機共150台，移民署將規劃分配北區大隊、中區大隊、南區大隊、國境大隊、訓練中心及異地辦公室等單位。移民署並感謝松柏仁波切讓同仁及洽公民眾更多一分保障，共同為防疫努力。

弘揚佛法的松柏仁波切(Khenpo Lama)主動無償捐贈移民署全自動紅外線測溫消毒一體機共150台。(戴志揚翻攝)

弘揚佛法的松柏仁波切(Khenpo Lama)主動無償捐贈移民署全自動紅外線測溫消毒一體機共150台。(戴志揚翻攝)

國內疫情升溫，長期弘揚佛法的松柏仁波切日前特別無償捐贈移民署，提供全自動紅外線測溫消毒一體機共150台，同仁及洽公民眾只要雙手接近一體機，就能智能感知溫度，除了立即顯示測量者體溫外，更能同時使用自動感應免清洗消毒酒精皂液器，確保洽公場所防疫安全與需求。

松柏仁波切表示，1998年他有感身負使命，發願要將佛法傳播全世界，在台灣、馬來西亞、挪威、日本等地成立桑耶寺佛法學會，後來因緣際會被邀請到德國、英國、瑞典、丹麥、西班牙、新加坡等國家弘揚佛法，足跡與弟子遍佈世界。

有感台灣這次疫情嚴峻，松柏仁波切希望能夠為台灣防疫工作盡些心力，因此無償捐贈了150台紅外線測溫消毒一體機，就是希望守護第一線防疫同仁及洽公民眾的潔淨。

移民署則感謝此項義舉，除了妥善運用之外，也將回贈感謝狀，感謝松柏仁波切共同為防疫而努力。