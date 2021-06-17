台中市華盛頓中學國3考生在今年國中會考表現成績亮眼，其中女學生池旻柔更以5科A＋＋，作文6級分的漂亮大滿貫，名列全國榜首，鄒文華同學以5科A＋＋，作文5級分、成績突出，2人均直升母校高中部，另華盛頓中學國中部歷來教育會考的作文成績傲人，更創作文逾4級分者，占校內國3考生97.5％。

華盛頓中學國3學生池旻柔，也大方分享拿滿分的訣竅，她說，從上國中後，固定每天複習自然1個小時，每天利用課餘時間，不斷寫國文與英文的閱讀測驗題，精準的安排複習時間進度，有效率的解決每科難題。

「讀書出現疲累挫折時，但仍保持正能量」池旻柔說，會考前都要維持穩定的學習節奏且每堂課認真聽講，記下老師們的重點補充。國3下學期時，除上銜接課程、製作「學習歷程檔案」，讓大家對未來大學考試的準備，可說完全無後顧之憂。

華盛頓中學校長劉一欣表示，教育會考前，國3學生假日都返校自習，這是獲得好成績的原因之一，辛苦但值得尤其國3導師盡心陪伴，用愛包容這群國3學生，導師們儼然是學生拿好成績的最佳後盾。

華盛頓中學副校長黃苓娟指出，池旻柔、鄒文華2名同學，即便擅長科目不同，常利用下課之餘，彼此討論及學習，帶動班級讀書風氣。放棄台中一中、選擇直升華中的鄒文華說，老師多元補充、連結時事，讓學生看到題目後可快速聯想出獨有的意義，舉1反3。

校長劉一欣強調，今年國中部選擇直升高中部的學生較往年熱烈，因109年大學學測繳出亮眼成績，備受肯定，今年華盛頓中學配合108課綱，提出客製化升學輔導與「1人1專案」等因材施教措施，為學生量身打造專屬的學習策略。