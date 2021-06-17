電商618年中盛事將至，富邦媒(8454)旗下momo購物網公開6/18-6/21《618年中大促》消費者絕對不能錯過的「五大必勝攻略」。momo也分享618年中大促暖身慶佳績，較2020年同期成長近7成。為回饋消費者，6/19-6/21 momo祭出感恩加碼活動「消費滿額抽三陽機車」；此外，momo也集結許多品牌商品推出限定回饋價。以下是momo購物網6/18-6/21《618年中大促》五大攻略：

一、5/1-6/18 感恩回饋抽特斯拉Model 3 凡消費者於5/1-6/18期間內不限金額下單，即可參加TESLA Model 3抽獎活動，有機會將TESLA免費開回家（市價$1,609,900元，限量1名），還能一起環保愛地球。

二、6/18 消費滿額送萬份麥當勞美食 凡消費者於6/18當天累積消費滿2,000元，即可登記領取麥當勞麥香鷄或冰蜂蜜奶茶兌換券（限量各8400名，每人限擇一領取乙次）。

三、6/18組隊PK搶3%回饋 凡消費者於6/10-6/17期間完成3-10位好友組團創隊，並於6/18當天由momo隨機配對隊伍PK累積消費金額，優勝隊伍即可獲得3%回饋(上限2000元)、未獲勝隊伍亦可獲得0.5%回饋(上限100元)。

四、6/18 18元清空購物車 凡消費者於6/10-6/17期間將商品加入購物車內，並於6/18當天下單清空購物車，就有機會以18元將購物車萬元商品帶回家。

五、6/18-6/21 整點免費搶momo幣 活動期間內，每天8:18、10:18、12:18、13:18、14:18、15:18、16:18、17:18、18:18、19:18、20:18、21:18共12時段參與活動，就有機會獲得最高999元momo幣。

為感謝消費者，6/19-6/21消費滿額抽三陽機車。凡消費者於6/19-6/21期間內，單日累積消費滿1,618元，即可登記參加三陽機車抽獎活動(市價$112,800，限量6名)。另momo分享6/18-6/21眾多品牌商品推出限時回饋價，通通只要618元！像是NIKE居家熱銷短TEE、Aesop護手霜、Persil抗菌抑菌防蹣洗衣凝露、Chido原味氣泡水24入2箱組、綠野農莊台灣鹹酥雞、唯潔雅潔淨柔感抽取式衛生紙等。