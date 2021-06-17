本月15日85歲以上長者開始施打疫苗，各地傳出不少狀況，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/14~2021/06/16）統計調查，在六都市長的部分，台北市長柯文哲拿下六都聲量王，不過，聲量高，不代表好感度也高，經進一步分析，長者疫苗注射首日和前後一天，台中市長盧秀燕「低聲量衝出高好感度」，正負聲量數值幾乎打平，因此好感度奪冠。

台中市長盧秀燕低聲量衝出高好感度。（網路截圖）

《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/14~2021/06/16）統計調查，在六都市長的部分，台北市長柯文哲拿下六都聲量王，共有115,835筆，其中疫苗施打首日討論就占43,046筆。

第二名聲量的是新北市長侯友宜，除了疫苗開打議題之外，在防疫記者會上，侯市長透露跟蔡總統的電話中希望蔡英文約束綠營民代不要攻擊他，不過，卻遭到綠營以及民進黨發言人顏若芳公開反擊「不應把監督當惡意的話題」，讓侯友宜的聲量反倒更高。

第三名陳其邁共有37,2191筆，值得關注的是15日當天高雄市的「宇美町」式施打法，讓人印象深刻，網友大力稱讚，但一開始大規模施打，動線、距離規劃不佳，卻也造成阿公、阿嬤「群聚打疫苗」的狀況，使得陳其邁現場怒斥官員，消息、畫面曝光造成後續效應，諸多話題影響之下，讓陳其邁比前一天14日的網路聲量明顯增加。

第四名為台南市長黃偉哲13,557筆，第五名桃園市長鄭文燦6,578筆，第六名台中市長盧秀燕3,302筆。

但是話題多、聲量高，網路好感度也會高嗎？《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/14~2021/06/16）進一步分析，長者疫苗注射首日和前後一天，台中市長盧秀燕「低聲量衝出高好感度」，正負聲量數值幾乎打平，因此好感度奪冠。

第二名陳其邁、第三名鄭文燦、第四名侯友宜，第五名則是台北市長柯文哲，雖然他是聲量王，但網友對柯文哲的負面情緒討論度卻是六都市長之中最高者，因此好感度是六都中倒數第二，最後一名則是黃偉哲，主要是因為端午節在蔡總統貼文下留言「粽盼親離」，引發網友各式歪樓。