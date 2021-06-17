江疏影演技精湛。

江疏影對在外漂泊的戲很有感。

陸劇《三十而已》是去年話題討論度霸榜的作品，戲裡經典金句「我們現在才三十歲，人生的半場還沒過完呢」、「女人三十的隱忍，是接得住打擊，也放得下面子」，台詞打動人心。

劇中，江疏影飾演隻身離鄉背井到外地打拼的獨立女子「王漫妮」，說起在外漂泊的艱辛，江疏影本人深有體會感觸說：「很多事都是一個人扛過來的！」

江疏影回想多年前曾拍一個星期的夜戲，「那一個星期我一直發燒，但是我沒有告訴爸爸媽媽，也沒有人可以照顧我，就一個人扛下來了」。

江疏影說，當時她拍戲拍到早上，然後發燒，收工後回家拿被子裹一裹，出了一身汗、降溫了，晚上再去拍戲，接著體溫又升高發燒，一星期內不斷周而復始。

「我們在外面肯定都是報喜不報憂，不會讓爸爸媽媽擔心，很多事情也是這樣，一個個自己扛過來，所以戲中很多『王漫妮』的故事，她所經歷的很多東西，會引起出外遊子的共鳴。」

江疏影不僅氣質出眾，作品橫跨大、小銀幕，2013年以電影《致我們終將逝去的青春》入圍亞太影展「最佳女配角」、2014年獲得「亞洲電影大獎」最佳新演員獎肯定，影視工作之餘，她也積極進修學習，遠赴英國攻讀碩士學位，是演藝圈裡內外兼具的學霸。

自嘲記性不好的江疏影，對20幾歲在英國發現自己眼角出現第一條細紋這件事印象深刻，「我覺得女人都會怕老」。在演活「王漫妮」這角色後，江疏影分享：「《三十而已》是一部有正能量的戲，希望大家不要被三十這個數字框住，覺得會有大的壓力，其實30歲只是剛開始而已」

江疏影笑說過了30歲後又發現嘴角有細紋，她告訴自己：「沒關係！我只要面對大家的時候多笑一笑，大家也許就看不到了。」