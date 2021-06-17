立法院黨團協商 紓困特別預算第3次追加預算案

立法院朝野黨團今(17日)針對「紓困特別預算第3次追加預算案」相關事宜進行研商，預計18日完成三讀程序。但國民黨立委鄭麗文在臉書透露，「如果執政黨今天送來的紓困預算，讓我們覺得很認真努力就算了，但這次的紓困根本是把之前的剪下貼上，過去一年紓困的問題一大堆通通沒有檢討，在野黨提出的建議、建請也被當成廢話，預算審查執政黨也一副就是要強渡關山一樣」。

鄭麗文在臉書直言，如果我今天沒有辦法幫民眾把關，那冒著三級警戒的風險來開會到底是為了什麼?我們提出大部分的案子，不是立法委員自己在家隨便寫的，這些都是各界民眾求救的聲音，他們有非常緊迫的需求，行政部門應該認真嚴肅的對待，此外，不只紓困混亂，連防疫都一塌糊塗，高死亡率、稀少的疫苗，又出現特權混亂施打的問題。

鄭麗文更說，「當美國FDA表示『免疫橋接』沒有科學根據，台灣憑什麼超前全世界，就說可以用免疫橋接取代三期?國產疫苗的合約，如果不是深喉嚨，我們立法委員真的不知道在審查什麼東西，全部資訊都是黑箱蓋牌!」

最後，鄭麗文呼籲，這次疫情嚴重爆發死傷慘重，行政院難道不需要做任何責任調查嗎?應在最短時間內組成立超然獨立的行政調查小組，並找到公衛專家進行相關行政疏失的調查，「我們今天所有的要求，都是在為百姓請命，請行政部門要拿出誠意，更要謙卑的傾聽老百姓的聲音，聽民意代表所轉達的人民請命的聲音，不能夠再高高在上，否則終有民意反撲的一天」。