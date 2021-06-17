面板族群盤中攻上漲停，台積電(2330)中午過後奮力填息，電子股驚醒，加上航運續強，帶動台股開低後終場收上最高，以17390.61點作收，上漲82.75點，漲幅0.48％，成交金額4393.79億元。櫃買指數同步走高，以209.38點作收，上漲2.84點，漲幅1.38％，成交金額677.77億元。

美國聯準會維持基準利率於0～0.25％不變，並將每月繼續購買1,200億美元的債券，上修美國今年經濟成長率預估至7％，高於3月預測的6.5％，明年維持為3.3％，整體表現符合預期，但在預估利率落點的利率點狀圖顯示，18位官員中，有13人偏好在2023年底前升息至少一次，而且有11人認為2023年底前將升息至少兩次。此外，有七人認為最快在2022年就會開始升息，利率點狀圖卻透露意外鷹派的訊息，同時也上修今年核心消費支出平減指數（PCE，通膨指標）0.8個百分點至3％。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在鷹派逐漸抬頭下，後續對於美股後續表現將不利。

簡伯儀表示，美元指數出現大幅強彈，造成亞幣目前跌破月線支撐，雖然台幣仍相對強勢，但預期後續恐有貶值壓力，代表後續資金動能將緩；在法人態度，外資近期在現貨市場由買轉賣，期貨未平倉空單近期也維持在高檔，目前空單維持在29000口附近，本土投信雖然在櫃買市場仍維持加碼，但集中市場出現減碼，政府基金近期加碼跡象不明顯，顯示整體法人對於台股看法保守，預期在匯率升值有限、法人心態並未明顯偏多，在收盤指數離前波高點17709點僅差距約300點下，預期指數往上將有震盪整理可能。