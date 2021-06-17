工具機產業海外市場回溫，業者營運看俏。今(17)日買盤陸續進場，電機股獲青睞，上市電機收漲0.66%，東台(4526)強勢領漲，收漲停價17.35元；亞德客-KY(1590)收漲3.11%、報995元；恩德(1528)收漲2.65%、報11.6元。上櫃電機收漲0.92%，由宏易(4530)領高，盤中觸及漲停，最高站上11.45元，終場勁揚7.18%、報11.2元；朋程(8255)收漲4.08%、報127.5元；瀧澤科(6609)收漲2.9%、報30.15元；協易機(4533)收1.79漲%、報11.35元。

東台今年5月營收為9億9178.6萬元，月增23.6%、年增38.1%；1-5月累計營收36億3921.4萬元，年增17%。東台海內外訂單回溫，包含台灣、歐洲及東南亞客戶，亦獲得大陸PCB業者及汽車相關訂單，今年營運有望轉盈。除此之外，恩德、協易機訂單能見度已看至第三季。恩德今年5月營收3億748.3萬元，月增7.09%、年增45.53%；1-5月累計營收13億5437.6萬元，年增2.39%。協易機5月營收3億7783.7萬元，月增34.61%、年增52.64%；1-5月累計營收14億1191.5萬元，年增38.15%。

值得關注的還有，美系外資看好自動化產業，欽點上銀(2049)、亞德客-KY為買進標的。亞德客-KY 5月營收22億3359.7萬元，月減7.96%、年增32.74%；1-5月營收105億9207.4萬元，年增55.7%。生產滾珠螺桿、線性滑軌的上銀5月營收23億6901.3萬元，月增5.94%、年增27.27%；1-5月營收105億9733.2萬元，年增46.72%；然業績不俗，目前訂單能見度至少達3~4個月。不過，今日股價未能反映，收跌0.65%、報383.5元。

台灣工具機暨零組件工業同業公會整理資料顯示，今年5月工具機出口2.44億美元，月增16.7%；1-5月工具機累計出口10.49億美元，年增13.9%。1-5月台灣工具機出口前10大國家依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、印度、泰國、越南、馬來西亞、荷蘭及日本。上述數據意味著今年工具機產業景氣正式走上復甦之路。