輝瑞執行長Albert Bourla周三表示，他預期已開發國家將在今年底前恢復正常生活，而世界其他地方則要等到2022年底前。

Bourla接受媒體訪問表示，在明年年底前，應該會有足夠的新冠肺炎疫苖供大多數世界領導人順利為其人民接種。他表示:「我認為到2022年底，全世界將有足夠的疫苗劑量，可以保護每一個人，而且我認為在今年年底以前，已開發國家就已經處於這樣的情況」。

Bourla表示，輝瑞和德國合作夥伴BioNTech上周達到生產10億劑新冠疫苗的里程碑。兩家公司預計今年將生產多達30億劑。

輝瑞-BioNTech疫苗是美國授權的三種新冠疫苖之一，在降低全美新確診數和住院人數方面扮演重要角色。隨著美國許多州開始解除防疫限制並恢復正常生活，其他國家領導人開始呼籲美國捐出剩餘的疫苗。

日前美國總統拜登宣布美方將額外採購5億劑輝瑞-BioNTech新冠疫苖，透過COVAX機制分送給92個中低收入國家。此前美國承諾將在6月底前捐出儲備的8000萬劑疫苖，其75%透過COVAX機制配發，另外25%由美國直接提供給需要的國家。在其首批釋出的2500萬劑疫苖中，有75萬劑將配送給台灣。

輝瑞和BioNTech此前已承諾將向中低收入國家提供20億劑新冠疫苗。

Bourla表示，輝瑞與全球120多個國家已經簽約。而目前為止，大部分疫苗都流向已開發國家，因為他們提前就下訂單。他表示，隨著已開發國家完成疫苗接種工作，其他國家可望在今年下半年獲得更多疫苗。

Bourla並表示輝端也正在準備生產加強劑，同時也正在為那些確診者研發新療法。此前他曾透露，該公司治療新冠肺炎的實驗性口服藥，可能在今年底上市。