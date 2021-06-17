電商618正慶火熱登場！疫情加速宅經濟發展，Yahoo奇摩購物中心發現45-54歲「中高齡族群」網購頻次增7成，全台又以「苗栗」地區下單次數增7成、動能最為強勁。瞄準全台消費者網購需求，即日起至6/20，Yahoo奇摩電商《Home Run 618》正慶活動祭4大好康：品牌好物3折起、爽拿最高31%回饋、加碼抽價值萬元豪禮、天天狂撒萊爾富0元免運折扣碼，讓消費者宅在家搶好康！

全台三級警戒，Yahoo奇摩購物中心觀察，疫情促動消費者行為轉移，45-54歲「中高齡族群」網購頻次增7成，65歲以上「銀髮族」網購頻次亦增長5成，下單購買次數成長力道最強勁的地區則以「苗栗」增7成居冠，「新北」居次，Top3至Top5分別為「桃園」、「新竹」、「屏東」。

國際金價上揚，消費者避險抗通膨心理推升黃金需求漲，Yahoo奇摩購物中心「金條」業績飆升14倍，以UBS國際金條、一台兩黃金最為熱銷，為回饋消費者，平台獨家推出「黃金抗漲6折起」專區結帳再打85折，1台兩金條挑戰平台最低價、現省近5萬元！Yahoo奇摩超級商城「保健」買氣旺，具血氧偵測的穿戴裝置成熱議話題，帶動「小米手環6」熱銷，Yahoo奇摩拍賣「血氧機」熱搜量也激升200倍！

Yahoo奇摩電商618正慶活動即日起持續至6/20。Yahoo奇摩購物中心推出《Home Run 618》活動，不僅打造線上「AR購物概念店」讓消費者防疫宅在家也能擁有多元網購體驗，更祭出NIKE、adidas、UNDER ARMOUR等品牌下殺3折起，SK-II、植村秀、雪肌精、YSL等專櫃美妝品牌狂降299元起再打83折；購衷心會員買指定品牌刷Yahoo聯名卡，最高享31%回饋！6/18前消費不限金額送foodpanda生鮮雜貨85折優惠碼。Yahoo奇摩超級商城推出《Home Run 618台灣GO!》活動，祭出全站超殺5折起、超贈點20倍送、折價券限領現折，刷卡最高送3000刷卡金，消費滿618元加碼抽價值萬元的55吋電視、名人堂花園飯店雙人住宿券、愛買購物金5千元等豪禮！Yahoo奇摩拍賣則推出《Home Run 618全民搶好康》活動，集結數千萬件免運商品，天天狂撒萊爾富快閃0元免運折扣碼限量優惠！