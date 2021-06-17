桃園87歲的洪姓婦人16日早上前往八德區大忠國小施打疫苗，11時許因意識不清，家人連忙通報119送醫。另名88歲長者15日接種疫苗後，17日肢體無力，消防員發現血糖太低，給予葡萄糖液靜脈輸液，送醫觀察。

據了解，洪姓婦人昨天接種疫苗後，11時許意識不清，消防員趕抵發現她意識昏迷，不過生命徵象穩定給予氧氣治療後送醫。

另名88歲男性長者則是前天接種疫苗後，今日肢體無力，消防員趕抵，發現患者意識清醒，血糖過低給予葡萄糖液靜脈輸液後送醫觀察。