高齡接種再傳死訊，中壢區16日1名90歲王姓老翁上午在桃園自強國中接種站接種，返家後感到不適突然昏倒，隨即送往衛生福利部立桃園醫院，於16日晚間宣告不治，據悉，目前真正死因仍待後續釐清。

高齡接種期間死訊頻傳，據悉，90歲王姓老翁因15日未打到疫苗便於16日上午10點到桃園自強國中接種站補打疫苗，沒想到返家後出現暈眩，噁心等狀況，家屬指出，王翁本身有慢性病史，但身體還算硬朗，本以為不適症狀是疫苗的副作用而未多注意，沒想到16日晚間突然昏迷失去生命徵象。

據了解，王翁經消防人員送往衛福部立桃園醫院急救後仍宣告不治，真正死因仍待檢方、衛生局釐清，此外，在自強國中接種疫苗的中壢91歲劉姓老翁以及17日在八德區大忠國小接種的87歲洪姓老婦，在疫苗接種後同樣有身體不適的狀況，2位長輩均在桃醫接受觀察治療。

桃園市衛生局指出，目前3位長輩經快篩都呈現陰性，並表示，因為長者不適的狀況是在返家後發生，導致猝死或身體不適的原因仍需後續調查釐清。