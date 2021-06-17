日本知名甜點名店YOKU MOKU慶祝來台10周年，宣布推出10周年台灣限定款原味雪茄蛋捲禮盒，表達在台灣十年間的感動與感謝，10週年限定包裝特別結合代表品牌的山茱萸花和象徵台灣精神的蘭花，而一對翩翩起舞的蝴蝶穿梭於花叢間，象徵著人與人之間最親密的連結，透過YOKU MOKU一同舞出幸福協奏曲。

除全新推出10週年台灣限定款蛋捲禮盒之外，YOKU MOKU並特別由日本引進長年熱銷的明星商品「南青山生乳捲」，在台限量上市，標榜讓因疫情而不能到日本旅行的台灣消費者們也能品嚐到最高品質的美味。此外針對台灣的喜餅及彌月禮市場，今年日本特地為台灣設計了「餅乾小禮袋」，可做為婚禮小禮及彌月小禮，實質地為喜餅及彌月禮市場提供更多樣且高品質的選擇。

YOKU MOKU在日本有52年歷史，招牌代表作原味雪茄蛋捲在日本享有高人氣， 2011年富好公司引進台灣，成立YOKU MOKU海外第一家形象店，成功將YOKU MOKU從甜點店打造為受歡迎的伴手禮品牌，除了廣受好評的經典原味雪茄蛋捲之外，雙層巧克力薄片、雙層白巧克力薄片都是消費者指名購買的熱賣的商品，也是許多政商名流及時尚名人挑選節日禮盒、喜餅及彌月禮的最佳選擇。