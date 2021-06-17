日援AZ疫苗12日起開打，提供1-6類公費對象接種，其中也包含75歲以上長者。近期各地爆出長者接種後猝死的事件，中央流行疫情指揮中心提醒民眾，別再還沒釐清因果關係時，卻步不打疫苗，及早打完才能及早建立群體免疫力。

醫療應變組羅一鈞表示，多重慢性病的病患，高齡的死亡率特別高，疫苗接種可以預防症和死亡的，慢性病患不要還沒釐清因果關係，就卻步不打疫苗。

羅一鈞表示，每個國家在為長者接種的時候，都會有死亡案例的出現，引起社會擔憂，英國春天開始接種AZ疫苗，涵蓋率提高後，也成功把死亡和重症控制下來，希望大家看到群體保護力，而不要因為媒體報導的死亡事件，還沒有具體的分析結果就望之卻步。如果能早點接種疫苗，把2劑打完，才能早點建立好群體免疫力。

對於長者疫苗接種的環境，副指揮官陳宗彥說，各縣市都有不同的年輕齡層和時空環境，都有妥善的安排。我們會提醒縣市政府，規劃的時候，尤其是長輩到接種點，要注意一下環境，包括對長輩到了之後情緒的變化，多注意多關懷，也要避免奔波。

陳宗彥說，很多縣市都可能就近，甚至有提供接駁巴士，還有縣市為了讓長輩的環境更好，還安排室內音樂的演奏。