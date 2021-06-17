全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

全台15日開放高齡長者施打AZ疫苗，但2天內就傳出13名長者接種疫苗後猝逝，震驚外界，雖然還在釐清死因是否與接種疫苗有關，但已嚇壞不少長者，各地除了接受接種的人潮沒有前兩天多，還有遺失接種通知單的民眾急忙表態：「不用補了！」。

日本贈台124萬劑AZ疫苗後，開始展開大規模接種計畫，15日安排85歲長者接種，但前兩天就陸續傳出長者接種後猝死的案例，外界質疑，是否老人身體虛弱、無法承受AZ的副作用？

據《ETtoday》報導，台北市文山區華興里長陳峙穎表示，今（17日）上午非預約接種的長輩人數與16日相比，明顯減少許多，而且80歲以上民眾預約的踴躍度也下降，還有不少里民詢問打疫苗後猝死的案例，甚至有遺失接種通知單的長者，因為看到多人接種後就猝死，嚇得不敢打，家屬更對相關單位說「不用補了」。

針對長者是否不適合接種AZ疫苗？台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今在周玉蔻電台節目時表示，打疫苗出現任何不良反應、甚至死亡，不一定有因果關係，可能是時間關係，因為老人猝死都與心血管疾病或腦中風有關，因此這個打完疫苗後猝死這個問題，要用科學態度來解釋。

他表示，以民國109年統計，75歲以上老人有140萬人，死亡人數為9萬5千多人，等於每天有260個75歲以上長者過世。現在每天7、8萬名長者接種疫苗，與109年平均死亡率相比「可預期7、8萬個長者中，一天會有14人過世，以昨天死亡人數11位來說，並未超過預期值，沒有發現危險訊號。

北市府發言人陳智菡指出，在急須疫苗、且好不容易得到疫苗之際，政府必須設法讓大家有信心接種疫苗。