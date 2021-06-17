創業家兄弟（8477）旗下生活市集今（16）日迎來上半年最大活動 618 年中慶正檔活動，延續上個月防疫宅經濟消費帶來大量來客數並創下今年最佳銷售成績，618 年中慶瞄準線上購物需求，以主題「輕奢好生活」緊扣「高 CP 值強勁商品力」與「高現金點數回饋」兩大策略搶客，開設多項採購專區日日推出站內爆品，搭配多家信用卡異業合作，帶給消費者更多高 CP 值的精緻選擇。

生活市集以 AI 及大數據分析市場趨勢，精選符合消費者需求的高 CP 值商品設置多種主題專區，集中消費者採購需求一次網羅；其中有多種人氣商品破盤下殺，像是原價 $7990 的 AirPods Pro 限時 $5990 賠售開賣、宅經濟熱銷的 Switch 健身遊戲組、日用品倍潔雅與家電富及第品牌日最高回饋等，在 6/16-6/18 還有全站 75 折券發送，絕對提供市場上超低優惠，讓消費者省去比價程序放心選購。

此外，居家防疫帶動民生煮食需求，生活市集特別規劃食品專區，挑選熱賣商品像是巴特里招牌人氣爆漿餐包、野人舒食雞胸肉、金園手打豬排等提供市場最低的超級優惠，針對煮食話題推出相關短影音，提供簡易上手的廚藝教學獲得熱烈迴響，點閱率兩倍成長成為社群媒體新寵。

為提升會員回購黏著度，即日起至 6/21 生活市集推出全站回饋 8-10% 的點數高回饋，同時也有包含美妝、婦幼、家電及食品等多項大品牌高達 12% 的補貼回饋，用於消費折抵超划算！

生活市集歡慶 618 年中慶，攜手異業夥伴推出多元優惠，6 月刷台新銀行信用卡、永豐銀行卡、國泰世華銀行卡、聯邦銀行信用卡、中國信託銀行卡、花旗銀行信用卡、第一銀行信用卡、新光銀行卡、遠東銀行信用卡、星展銀行信用卡、凱基銀行信用卡皆有不等回饋，可前往活動官網了解完整活動資訊。另面對疫情依然嚴峻的狀態，生活市集推出登記就送補助金 10 點的紓困活動，與民眾一起度過難關！