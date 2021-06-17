近年來，大陸泡麵消費不斷向高端化發展，這也使得市場出現回暖趨勢，消費者原本對於泡麵「低價、方便」需求轉為講究口味和品質，原本市場桶裝面單價普遍在4到5元（人民幣，下同）區間，如今不乏出現約20元左右一組，甚至單盒售價超過20元的高價產品，同時看到大陸泡麵巨頭康師傅去年的高價袋麵營業額增加超過28％，遠高於中價袋麵。

大陸泡麵行業分析師章唯琳認為，高端泡麵的潮流吸引了市場，認為這對大陸泡麵品牌後續向高端市場並進發展非常有幫助。

據大陸央視報導，依照世界泡麵速食麵協會資料顯示，2020年全球消費泡麵約1166億份，其中大陸消費量就占4成。2020年大陸泡麵行業的市場總體量為637.37億元。近年依靠開發高端泡麵市場，國內市場逐漸回暖。

除了傳統泡麵品牌推出的高價麵，不少進口泡麵也紛紛進入大陸市場，即便單價偏高，但也收穫了不少消費者的青睞。大陸跨境電商公司的商務負責人王樹澎表示，從2019年初取得了韓國泡麵公司的進口授權。目前公司的韓國泡麵年銷售額已經達到15億元，主要以五連包組合售賣，組合價在25元到40元之間，消費人群則主要是18到25歲的年輕人。

他表示，現在一些進口的泡麵都在往高端化市場發展，也做過一些調查，對於50元以下的產品大家會有獵奇心理，只要特點夠鮮明，他認為還有一部分的市場目前是空白的。