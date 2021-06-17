印度股市5月以來展現強勁的韌性，SENSEX指數一路走高並在6月15日收盤價來到落在52,773點，再次創下歷史新高紀錄，帶動印度基金績效水漲船高，據統計，近20檔印度基金打敗大盤。

據晨星基金資料，統計至6月15日在印度SENSEX指數收盤價創新高帶動下，多檔境內投信發行之印度股票基金都有不錯的表現，甚至有近20檔印度相關基金績效打敗印度指數漲幅9％多，基金績效前6名今年績效逾超過15％，分別是野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)、摩根士丹利印度股票基金 A (美元)、宏利環球基金-印度股票基金AA股、聯博-印度成長基金AX股、瀚亞投資-印度股票基金A(美元)及利安資金印度基金(新元)等

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，觀察印度新冠肺炎疫情確診人數，已經從4月的高峰明顯下滑，可見在封城政策實施後，疫情逐步受到控制。此外，印度自5月起實施18歲以上國人施打疫苗政策，目前全國施打率已經來到10％，預計疫情對金融市場干擾將持續降低。

林庭樟表示，全球經濟持續復甦，印度股市也將受惠全球景氣成長帶動，包括金融、原物料、醫療，以國內消費都可望有明顯增長，持續看多印度股市未來表現。