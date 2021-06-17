新冠疫苗全台開打，彰化縣15日起在衛生所、醫院診所和大型接種站，針對75歲以上有預約的17400位長者施打疫苗；員榮醫院及員生醫院自15日起至19日，每日上午0830至1130時，依照核發之疫苗數，安排預約人員每日施打30人次。（員榮醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠疫苗全台開打，彰化縣15日起在衛生所、醫院診所和大型接種站，針對75歲以上有預約的17400位長者施打疫苗；員榮醫院及員生醫院自15日起至19日，每日上午0830至1130時，依照核發之疫苗數，安排預約人員每日施打30人次。（員榮醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠疫情嚴峻，疫苗成為人人瘋搶的救命解方，員榮醫院心臟內科主任陳裕峰建議，有心血管疾病患者，如有疑慮可先就診請醫師評估，但不建議打疫苗前服用抗血栓或消炎止痛藥物，以免降低疫苗效果。

日本贈與台灣的AZ疫苗近在全台開打，不料卻陸續傳出長者猝死案例，也有民眾擔心會產生血栓副作用；陳裕峰強調，整體而言，打疫苗絕對是利遠勝於弊，請大家務必要全面施打疫苗，才能阻絕新冠病毒橫行。

新冠肺炎疫情持續延燒，施打疫苗的防疫作為刻不容緩，陳裕峰提醒，不建議民眾在施打疫苗前自行服用抗血栓藥物，或非類固醇消炎止痛藥，避免減低疫苗效果，如有疑慮之心血管疾病患者，可親自就診或運用現有的視訊診療、電話診療請醫師評估，確保自身健康安全。

依據目前資料統計顯示，施打AZ疫苗4天至28天後，若開始出現持續性頭痛、癲癇、腹痛超過24小時、下肢腫脹或疼痛或胸痛及呼吸困難等情形，均可視為血栓可能之症狀。

陳裕峰表示，目前尚無證據顯示有有血栓疾病史者，有較高機率產生不良反應，因此已服用抗凝血劑患者，仍可施打疫苗，只要注射後做好「壓迫止血」，免得出現嚴重血腫。

針對有人認為打疫苗前先服用抗血栓藥，避免血栓發生；依美國疾病管制與預防治中心（CDC）建議，不宜使用阿司匹靈、或其他抗凝血藥物，來預防血栓形成，以免加重出血機率。

美國CDC亦不建議施打疫苗前，使用藥物來預防副作用，等真的有發生不舒服再用藥，尤其注射前服用非類固醇消炎止痛藥（NSAID），亦可能會減低疫苗效果。