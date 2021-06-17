台中市長盧秀燕視察洗腎機構疫苗施打情形。（本報資料照片）

台中豐原82歲黃姓老翁15日上午在當地一家醫院接受血液透析，並施打AZ疫苗，返家後隨即發燒，服用普拿疼後症狀未見緩解。老翁隔天起床後不斷嘔吐，家人下午發現老翁陷入昏迷，趕緊送豐原醫院急救，連夜搶救至今日凌晨6時許不治。

台中市議員陳清龍表示，82歲黃翁是洗腎患者，6月15日上午洗腎前施打疫苗，17日凌晨死亡，家屬質疑是施打疫苗造成猝死，將申請藥害救濟。衛生局表示，老翁死因與接種疫苗是否相關，還要進一步追查。而台中市自前天開始施打AZ疫苗，至今已經有4人接種後死亡。