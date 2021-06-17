台中豐原82歲黃姓老翁15日上午在當地一家醫院接受血液透析，並施打AZ疫苗，返家後隨即發燒，服用普拿疼後症狀未見緩解。老翁隔天起床後不斷嘔吐，家人下午發現老翁陷入昏迷，趕緊送豐原醫院急救，連夜搶救至今日凌晨6時許不治。
台中市議員陳清龍表示，82歲黃翁是洗腎患者，6月15日上午洗腎前施打疫苗，17日凌晨死亡，家屬質疑是施打疫苗造成猝死，將申請藥害救濟。衛生局表示，老翁死因與接種疫苗是否相關，還要進一步追查。而台中市自前天開始施打AZ疫苗，至今已經有4人接種後死亡。
台中豐原82歲黃姓老翁15日上午在當地一家醫院接受血液透析，並施打AZ疫苗，返家後隨即發燒，服用普拿疼後症狀未見緩解。老翁隔天起床後不斷嘔吐，家人下午發現老翁陷入昏迷，趕緊送豐原醫院急救，連夜搶救至今日凌晨6時許不治。
台中市議員陳清龍表示，82歲黃翁是洗腎患者，6月15日上午洗腎前施打疫苗，17日凌晨死亡，家屬質疑是施打疫苗造成猝死，將申請藥害救濟。衛生局表示，老翁死因與接種疫苗是否相關，還要進一步追查。而台中市自前天開始施打AZ疫苗，至今已經有4人接種後死亡。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。