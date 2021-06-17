立院今日於立院朝野協商紓困預算追加案，藍委林奕華提案要求政府部門帶頭降租4成讓民間響應，財政部長蘇建榮回應「若減2成等同只要繳地價稅，若降4成變成國庫要貼補」，希望能夠比照去年只減2成，最後立院朝野同意國有土地房舍租金減租延長一年，今年加碼提高降租，但不明寫降租成數。

林奕華指出，這次的疫情對企業影響甚鉅，政府應該帶頭做為私人企業表率，經濟部、交通部所屬國營事業及財政部國產署，針對符合去年紓困方案的國有土地、房舍，降租延長一年，並與去年減租2成相比，應加碼提高到4成。

蘇建榮說，去年已經減租2成為期一年，大概只剩夠繳地價稅而已，若再減到4成，恐怕國庫還要倒貼，希望可以不要減到4成。

林奕華表示，此案不只牽涉到財政部，還有經濟部、交通部台鐵等部分，若不想減到4成，可以接受，但若只降2成，沒有回應到現實需求，政府要帶頭做，否則民間怎麼會跟進。

在經過討論後，最後朝野同意文字修正，國有土地房舍租金減租延長一年，今年較去年降租2成，再加碼提高降租成數，但不寫明降多少成。