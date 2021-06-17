賈永婕曝收到蔡英文總統的來電。(圖／取自臉書)

賈永婕熱心熱血號召企業界、演藝圈友人購買超過300台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給各大醫院，成為最新全民女神！她17日中午在臉書限時動態興奮發文「我的媽呀！小英總統打給我」，稍晚接受本報專訪時大笑說「我到底發生了什麼事啊」，她表示，當時11點多，她正開車載著大女兒一起送愛心便當與點心到仁愛醫院，忙著跟院方點交，心想「怎麼這麼煩，一直有人打來，還不顯示電話號碼！」她接連按掉三次，後來接通才發現是總統府發言人打來說總統在旁邊，想跟她說話。她驚嚇得連忙停車與總統通話。

賈永婕說，雖然一切發生得很突然，她當下還是不忘認真地向小英總統請命：「總統有一件事一定要請妳幫我做，有某報說我是『熱心大嬸』，我是熱心的美少女！我嚴正地請妳幫我跟大家更正！」總統當場就回，熱心這件事她百分之百同意，美少女則是百分120同意。總統也向她道謝，很感謝民間力量的協助，她跟總統說「我不知道會引起這麼大的風波，我是沒有任何政黨色彩的人，心願就是想要開一場演唱會和美美拍廣告而已，這次也只是很熱心想要幫忙」，總統說她都知道也很肯定。常被好友虧「五音不全」的她，還半開玩笑說「我忘了邀請總統來參加我的演唱會」，但她有記得建議總統「可以來跑馬拉松」。

賈永婕表示，在總統通電話時，她當下興奮地同步對一旁的女兒狂吼：「現在總統打給我，如果你們不乖，我就要請總統跟全國說你們不乖！」女兒馬上對著她說「媽媽妳好偉大」。一向幽默搞笑的她說，這通電話最重要的意義，就是總統認證了她是「美少女」，做的事是國家級的良心事業。林志玲的老公AKIRA被台灣人暱稱「國民姊夫」，要募集救命神器之前一度被老公吐槽是「莽夫」的賈永婕笑說：「我老公現在是『國民妹夫』，因為我是美少女嘛！」因為老公收到一個群組轉傳的笑話還唸給她聽，內容是有網友說「我覺得賈永婕選了老公修杰楷是很有眼光的事」，她聽完看了老公一眼：「我也覺得她選老公的眼光真的很好！」

她今天一早就到恩主公醫院送「救命神器」，接著到仁愛醫院送愛心便當和點心， 然後繼續到北醫及土城長庚醫院送機器，行程依舊馬不停蹄。她說，土城長庚醫院有一直來說他們真的一台都沒有，很想要兩台。送這兩台機器背後相當暖心的是，賈永婕的兒子明天就要國小畢業，他們畢業班604班的全體媽媽們，自發性在兩小時之內募集到了兩台，「真的很暖心！大家都很熱血熱心！我做的事只是把這些人的熱心、熱血魂和細胞喚出來而已！」至於衍生出的其他超過她預期的政治風波和政治權謀聯想，她笑說：「大家輕鬆一點，做這些事不過就是我平常的德性啊！我就是個熱血的瘋子！」