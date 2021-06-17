男星彭于晏臉蛋兼具可愛與帥氣，2002年演出偶像劇《愛情白皮書》出道，旋即打開知名度，近年他將發展重心放在電影圈，接演許多動作片，更將身材練成肌肉棒子，成為眾多女粉絲心目中的天菜級男神，在兩岸都擁有許多粉絲，其中，包含28歲大陸女星楊紫。

楊紫是童星出身，10歲時出演《孝莊秘史》打開知名度，少女時期就曾獲大陸電影童牛獎優秀兒童演員獎提名，但讓楊紫真正認真以演員身分投入演藝圈發展的，其實是彭于晏，楊紫從不諱言自己從小就是個迷妹，一認識「肌肉男」彭于晏，立刻被迷到無法自拔，把他當成自己最大的偶像。

楊紫的追星行為，跟其他粉絲不太相同，她選擇跟彭于晏看齊，立志成為演員，拚命考上被譽為「大陸影星搖籃」的北京電影學院表演系，還努力雕塑身材，甩掉嬰兒肥，外型漸漸變得亮眼，楊紫也因此在圈內嶄露頭角，主演《歡樂頌》、《香蜜沉沉燼如霜》等夯劇大爆紅，成了其他人心目中的女神。

而楊紫喜愛彭于晏的心情，真的在她成為明星後，有了收穫，楊紫受邀上一檔大陸綜藝節目，製作單位知道她的心意，特地安排她跟偶像彭于晏同台，楊紫在那集節目上完全放掉女神包袱，只願當個小迷妹，節目過程中視線捨不得離開偶像身上，表情始終激動，跟平時穩重恬靜模樣判若兩人，被眾網友封為「彭于晏最牛粉絲」。