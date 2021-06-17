搶持續搶攻防疫宅食商機，寒舍艾麗酒店宣布，「輕鬆線上購」平台推出全新雙鍋物，包含「鯧魚海鮮米粉湯」及「肚尖小米粥水雞湯」，每鍋售價1,580元起，6月18日中午12時開賣，前20名訂購，加贈防疫聖品乾洗手凝露100ml。此外，LA FARFALLA義式餐廳「人氣精選」12款餐點，番茄風味什錦海鮮燉飯、拿波里燉牛豬肉醬手工捲型麵、水牛城辣雞翅、紐西蘭牛肉漢堡等，外帶美味線上訂購即刻享6折優惠。折扣後單筆消費滿3,000元以上，台北市地區更可享免費外送服務一地點。

寒舍艾麗酒店推出「鯧魚海鮮米粉湯」及「肚尖小米粥水雞湯」，每鍋售價1,580元，約6-8人份，另有含砂鍋售價每款2,380元，皆為常溫商品。「鯧魚海鮮米粉湯」特選肉質細緻的鯧魚油炸切塊，加入蝦皮、開陽等、豬大骨等熬製8小時以上，放入新竹佛祖牌粗米粉、蛋酥、白胡椒、蒜苗、芹菜等調味，最後加入主廚手作的芹香蝦仁滑與干貝滑，粗米粉完整吸收海鮮與豬骨湯頭，料多豐富演繹古早味經典台菜滋味。另一款「肚尖小米粥水雞湯」使用台東排灣族撒布優部落所種植的小米，與老母雞、豬骨、干貝、蘑菇共同燉煮8小時，瀝出小米粥水雞湯後，再加入厚實的豬肚尖及鮮嫩小土雞，濃郁湯頭散發淡淡穀香，溫潤滋補暖心又暖胃。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳「義家聚饗」12款人氣精選料理，線上訂購即享6折優惠，包含凱撒沙拉、烤生嫩美國頂級牛肉沙拉、鮮蝦炒蘑菇、水耕生菜沙拉、水牛城辣雞翅、什錦海鮮細扁麵、番茄風味什錦海鮮燉飯、拿波里燉牛豬肉醬手工捲型麵、綜合菌菇燉飯、義大利麵、紐西蘭牛肉漢堡及總匯三明治。