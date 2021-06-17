日盛投信17日表示，FED如預期維持目前利率水準，除上修今年GDP和通膨外，仍未給出縮減QE 時間表，升息預期提前，點陣圖暗示2023年升息2次，較市場預期的「鷹派」。另市場先前對聯準會多數官員強調通膨僅為暫時性攀升觀點並不買單，根據美銀美林調查顯示，超過九成的市場分析師預期2021年第四季前聯準會將釋出縮減購債計畫，76％受訪者認為目前經濟狀況正處於經濟成長與通膨都高於趨勢的狀態。換言之，下半年美國縮減購債的雜音將造成美國公債殖利率彈升。

市場分析師針對美國公債殖利率彈升危及債市的狀況做出壓力測試，結果顯示，一旦美國各天期公債殖利率同步彈升1％，整體債市將承壓，其中較長天期的債券資產-包括10~30年期公債、投資等級債及綜合債券相關指數-跌幅將超過5％。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，利率風險升溫之下，可關注與全球高收益債券殖利率相當的「醫療保健REITs」。回顧近20年美國於2004年及2015年的兩度升息循環中，醫療保健REITs皆在升息後一至三年期間繳出不錯的績效結果，尤其三年期總報酬皆可達約當三成左右，證明升息背後代表的經濟活動擴張，確實可讓手中持有不動產的REITs業者直接受惠地產增值、房租調升的優勢。「醫療保健REITs」已然成為追求息收投資者最適布局焦點。

醫療保健REITs在景氣增溫的升息環境中，REITs租金收益與不動產增值機會能夠造就其對抗通膨與升息的能力，在股市與債市都面臨殖利率攀升的威脅時，建議可在投資組合中納入REITs，以強化投資報酬率及分散風險。