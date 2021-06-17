【愛傳媒滾動力頻道專欄】張皓鈞護理師形容醫生猶如戰場上的軍師，與護理師同為並肩作戰的夥伴，本週滾動力延續醫護區塊的主題，訪談來自雙和醫院急診室的重要戰力徐嘉鴻醫生。

訪談一開頭，徐醫生即以「並非所有的犧牲和奉獻，每一次都會獲得回報」點出現今的醫護人員在職場環境中，猶如走在鋼索之上，隨著病患的自主意識抬頭，當盡力搶救病人的醫生在做出決策後，狀況非如預期，可能需面臨病人的責難甚至訴訟，但徐嘉鴻醫生仍深信「這些助人的行動，其實都有人在看著，有時病患的一聲感謝，對我們就是莫大的鼓勵。」

秉著這樣的信念，徐醫生除了將業內專長發揮在急診室，也將急救中延長病人黃金救援時間至關重要的CPR和AED項目積極推廣到各大民間團體，如今一年受惠的民眾多達2萬7千人，在近年大型的世大運和萬人馬拉松等國際賽事，也常見由徐嘉鴻醫師領頭的醫療小組在現場忙進忙出，為現場群情亢奮的運動群眾設下嚴密的安全防護網。

聊起疾病之於醫生的關係，徐嘉鴻分享：「對醫生來說疾病就是他們的老師，因應病情的多變，每逢新的狀況就像碰上一堂待學習的新課程」這也正如他每日在急診和院外碰上的各種緊急狀況，每當倚靠專業知識，成功從生死現場帶回一個寶貴生命，他就更加堅定當初走進醫療領域的選擇，這條助人到救人的道途，即使高壓而充滿險阻，他仍不斷看見希望，看見生命裡亟待實現的重要價值。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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