政府陸續開放高齡長者施打新冠肺炎疫苗，83歲台北電影獎影后劉引商17日受訪，表示自己還沒接獲疫苗通知，即使輪到她，也會先暫緩施打，「我要去動個手術，怕和手術打麻藥會有衝突」，她保密不透露什麼樣的手術，爽朗笑說：「ok啦！如果會不ok的手術我就不會講啦！」她透露16日已陪高齡87歲的丈夫去打了疫苗，「以為會發燒什麼的都沒有，毫無副作用反應，應該跟他平常慢活有關」。

劉引商談到居家防疫的日子，開玩笑說自己就是唏哩呼嚕地過日子，「混吃等死，但我還沒到想死的年紀，只能說混吃過日子吧！哈哈！」她說自己戴口罩就感覺不能呼吸，「所以哪裡都不想去，連下樓梯都懶，孩子們要我去走走，我才不要」，她嚴格遵守居家防疫，「以前每個月第一個星期有唱歌聚會，三個月沒去了，我要自己保護自己，不能太隨性給家人添麻煩」。

劉引商談到自己最愛的電影和戲劇，表示戲院還未因疫情停業前，去看了在奧斯卡大放異彩的《夢想之地》，讚韓國演員尹汝貞演得很好，「拍出移民到國外發展的苦，老人家對美國社會的不適應和年輕人的融入」，被問如果有一天好萊塢邀約演戲，她躍躍欲試說：「但願有這個機會，但我想這輩子沒機會啦！」

她談到拍攝電影《順雲》，片中角色每天待在家跟女兒過意不去，表示「待在家」的情況跟現在疫情哪裡都不能去很像，「拍到我很鬱卒啊，但我不是專制的媽媽，不會和女兒過不去，我很隨便，有什麼吃什麼，有得吃就好不挑」，她期望疫情能趕快結束，「疫情結束，有人找我（演戲），當然還是要去做一做，我沒有其他嗜好，又不會打牌，演戲能變換我的生活環境，戲裡的我是另一個我，演戲讓我的生活有一個調劑」。