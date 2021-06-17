【愛傳媒黃文博專欄】你看過《天搖地動（The Perfect Storm）》嗎？這部2000年上映的電影，卡司堅強，喬治庫隆尼、馬克華格伯、黛安蓮恩。

根據1991年的真實事件改編，描述延繩釣漁船Andrea Gail號在百慕達三角海域豐收漁獲，卻因製冰機故障無法滯留躲避超級颶風，否則滿船漁獲報銷，全船6人決定直接航越颶風肆虐水域，返回母港。

從觀影角度，小漁船對抗大自然怪獸級風浪，奮力拼搏，在此種片型人定勝天的既定印象作祟下，當然期待英雄又一次誕生，喜劇收場。

幾經拼搏，力氣用盡，一波幾十公尺高巨浪摧枯拉朽重擊，漁船瞬間翻覆，有5人隨船沉入海底，唯一游出來的馬克華格伯浮沉在驚濤駭浪。

他終究生還無望，搜救行動宣告終結。6位漁民最後一段海上航程的實際狀況，已難對證。關於賺錢或避禍的抉擇，尚有跟他們衛星電話通話者的事後回憶可供推敲，但逆風破浪的慘烈過程，則純屬原作者與編導的主觀臆測。

悲劇作收。對看慣了好萊塢英雄逆轉勝電影的觀眾，難免興起一絲悵然。悵然的是，為了一船馬林魚賭上性命的6位悲劇英雄，他們的集體決策是悲壯？還是莽撞？

跟差不多半個世紀前，海明威根據真實故事撰寫的名作「老人與海」相比，古巴漁夫桑迪雅各跟鯊魚奮戰的結局，是一條綁在小船旁，被鯊魚爭食的僅剩骨架的大馬林魚，老人疲憊地划船回港，那副魚骨架已經不算他的戰利品，而是勳章。海明威用一句話定義了這副魚骨架的價值：「人，可以被摧毀，但不能被打敗。」

從結果論，保住老命的桑迪雅各雖敗猶榮，算得上悲壯。他運氣不錯，遇到鯊魚，頂多吃掉他的漁獲，還能載回魚骨架證明自己真的捕到大魚，沒被打敗，失去金錢但贏得名聲。

然而五十年後Andrea Gail 號的6位，決定跟颶風梭哈，相形之下堪稱莽撞。售魚掙錢的念頭蓋過了漁夫該有的專業判斷，讓他們錯估形勢，放大自己微不足道的對抗能力，欺騙求生本能。

人類，會由於特定動機過份強烈，而無視於不利資訊，只考慮有利於達成動機的資訊，因此莽撞從事，心理學稱之為「視網膜效應（Ratinal Effect）」。

像是不捨得滿船漁獲的動機，讓漁民無視颶風威脅的資訊，放大能夠挺過去的過往經驗，莽撞衝向絕境。

自認走過紅塵浪裡，來到孤峰頂上的人物，放眼四顧，睥睨自雄，視網膜裡盡是眾生膜拜，來自各方的掌聲喝采刺激腎上腺素，成就動機飆升，讓瞳孔放大，進一步擴增視網膜效應，更誇張自己的力量，偏聽親近，漠視異己，自我感覺良好，缺乏危機感，無力察覺危險將至，帶領大家莽撞迎向陷阱。

當了一年防疫模範生的台灣，因為主事者們嚴重的視網膜效應，用荒廢整整一年的學業，填答所有國家示範過的考卷，題題答錯。

這場窘況百出加低級演出的天搖地動，跟電影的天搖地動完全不能相比，Andrea Gail號6個人，台灣號2300萬人，莽撞的代價差383萬倍。

6位漁民縱然莽撞，他們押注自己的命，莽撞但仍值得尊敬。防疫主事者們白白浪費全世界用381萬條生命教導我們的，全然無視紅塵浪裡的塗炭生靈，一味站在孤峰頂上孤芳自賞，押注的卻是千萬民命。

指揮官甚至在堂堂立法院公開狂言：「以現況來講，應該說世界怎麼跟得上台灣啦！」其臭屁，其狂妄，其倨傲，其視網膜之窄，其自命不凡之深，不輸曾狂言「我要讓全世界記住我一千年」的希特勒。

台灣人記住了，記住他們365天的荒廢，記住他們的空口白話，記住他們的蠻橫攔阻，記住他們的假公濟私，記住他們欠478位亡者一個公道。台灣人應該牢牢記住一輩子，曾經有貌似驕傲的孔雀，在眾人面前，其實是在世界面前，趾高氣揚地炫耀，直到被迫開屏，打回火雞原形。

NBA傳奇球星Michael Jordan 曾說：“I can accept failure,but I cant accept not trying.”。過去的一年黃金期，台灣自傲不已的防疫團隊到底try過哪些事？試過哪些模擬情境？試過哪些沙盤推演？試過哪些實況演練？試過哪些談判管道？試過哪些協調折衝？試過哪些非常手段？請拿出來讓我們聞香一下，拿出來讓批評者臉紅閉嘴，拿出來證明世界跟不上台灣。

如果拿不出來，就是not trying。

6位漁民雖莽撞，最少他們努力衝撞過，用力嘗試過。至於傲慢的防疫團隊，既然連撞都沒有撞過，就還配不上莽撞這個隱含行動力的字眼，根本是麻痺式防疫。

套用海明威的話，傲慢的防疫團隊還來不及被摧毀，就被狠狠打敗！

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。