解放軍周二出動了空前多的28架軍機繞台，而這也是中方首度在有兩個重要空軍基地的台灣東部進行這類軍事行動。軍事分析家說，這意味解放軍正設法改善作戰能力，並提供實戰訓練。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，軍事分析家說，中方軍機大陣仗侵擾台灣防空識別區，首飛東台灣，顯示解放軍又向前邁進了一步。東台灣是島上距離中國大陸最遠的一側，當地有兩座重要的空軍基地，可以在任何攻勢中發揮關鍵作用，並有中央山脈屏障。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深防衛分析家葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，中方空軍這次行動有助於提升戰力，並符合北京領導階層全面加強實戰化軍事訓練，全面提高訓練水準和打贏能力的指示。他說，要是北京打定主意反抗美軍干預攻台，那中方空軍可能必須熟悉在這區域作戰。