衛福部食藥署10日公布國產新冠肺炎疫苗的緊急使用授權（EUA）標準，以免疫橋接方式評估療效，今爆出早在上個月底，參與審查EUA的財團法人醫藥品查驗中心（CDE）就收到美國FDA回函表示，現階段對免疫橋接科學地位未定。對此，台灣預防醫學學會理事長陳宜民譴責CDE明知不可為卻為之，監院應調查是否瀆職。

陳宜民表示，CDE是負責規劃疫苗三級臨床試驗的單位，明明知道FDA對免疫橋接尚未有定論，卻在6月10日公告EUA標準，提到以免疫橋接做為評估療效方式，也就是明知不可為卻為之，這是很嚴重的過失，監察院應該調查食藥署長吳秀梅、CDE執行長劉明勳是否有瀆職問題。

陳宜民說，CDE於5月28日「討論建立國產新冠肺炎（COVID-19）疫苗療效評估方法」簡報，適逢WHA開會期間，這是否是拿WHA會議結果來討論，但遲至上週才公告EUA標準，顯然中間有很多折衷與變數，恐有蠻多爭議之處。

陳宜民表示，除了詢問美國FDA，也應詢問歐盟EMA、日本厚生省，是否認同免疫橋接方式作為療效評估準則，若有相關結果，應該對外說明；國人更關心疫苗護照問題，這攸關商務、觀光、留學的權益。