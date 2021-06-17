新竹市文化局原規畫在暑假期間辦理多項大型藝文活動，但考量疫情尚未平息，繼2021台灣燈會宣布停辦後，市府17日再決定號稱燈會2.0版的「新竹光臨藝術節」再次喊卡，另包括仲夏藝文季、兒童影展等都將暫緩辦理，待疫情趨緩再討論辦理時程。

文化局表示，原定7、8月辦理的2021新竹光臨藝術節，因目前COVID-19疫情仍未平歇，基於安全考量及配合中央流行疫情指揮中心防疫警戒相關規定，將暫延辦理。

據了解，2021台灣燈會好不容爭取到新竹市舉辦，但今年1月間因部立桃園醫院疫情升溫而忍痛停辦，雖然有9成市民支持，但也有7成受訪者希望燈會作品再次展出，市府也因此再規畫7月登場、為期2個月的「光臨藝術節」。

市府在2月起就積極規畫光臨藝術節，原計畫有來自台、日、英、德、義、荷、澳等8個國家藝術家，總計76件作品將坐落於東大光廊、隆恩圳燈區等5個區域，長達2個月的類常態展將以城市型展區為概念，邀請民眾走入古城，透過光的藝術欣賞建築之美。

但這波疫情來的更快更急且嚴峻，目前也仍看不到盡頭，為了防疫優先，市府今天再次喊卡，另包括暑期所有大型藝文活動都全數暫緩。

文化局指出，每年暑假期間是文化局藝文活動能量最旺盛的季節，包括已連續舉辦10年的「竹塹國樂節」、暑假周六日的「仲夏藝文季」、「兒童影展」、「東風音樂祭」、「黑蝙蝠中隊70周年隊慶」都將延期或視疫情狀況調整辦理。

此外，眷村博物館的「眷村好女子文物特展」、新竹市美術館與241藝術空間的「本草城市新竹：以淺山海作為方法」展、文化藝廊「李澤藩創會50周年特展」等，則將調整展出或改以線上策展方式呈現。暑假期間相關藝文活動延展辦理資訊，可上文化局網站查詢。