北投分局2線2星王姓警官，2019年9月擔任「拾得物業務」承辦人，負責將民眾拾得的遺失物輸入系統，通知失主認領，

王卻圖生貪念，將其中9件總計2萬1304元的現金中飽私囊，王遭舉發後坦承犯行，士林地檢署17日偵查終結，依貪污罪將他起訴。

起訴指出，王經辦北投分局業務，基於犯意偽造不實便簽、函文及拾得人姓名，再交由主管蓋章結案，經統計王經手有現金的12案中，僅有3件將錢交還民眾，另9件則以上述手法侵吞，總金額為2萬1304元，王的業務後來換人承辦，對方查覺有異將全案告知長官，台北市警察局調查後，將王函送法辦。

士林地檢署偵辦時，陸續傳喚12名拾得人到案釐清，其中有3人表示有拿到錢，但其中吳姓民眾竟然是前往王的住處領取，讓他覺得非常奇怪，另有黃姓民眾指證，他的現金袋有疑似拆封痕跡。

王姓官警應訊時坦承侵吞，但表達悔意並願交出不法所得，士檢偵結後依貪污罪將他起訴。據了解，王員家庭環境優渥，自己還在法律研究所唸書，父親擔任醫師，平時並不缺錢花用，北投分局在王之前，也曾發生林姓偵查佐侵占民眾4萬元案件，後遭士院依貪污罪判處2年8個月徒刑。