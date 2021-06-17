弘煜科技與遊戲新幹線聯合發行的國產經典戰棋手遊《風色幻想SP手機版》，今（17）日開啟「一切都是為了與你相遇」事前預約活動，並帶來遊戲代言人「棉花糖樂團」及沙畫三部曲等精彩內容，還有多項粉絲團活動陸續登場，參與就有機會帶回「惡魔貓」親筆簽名的風色全週邊典藏禮盒、MacBook Pro等多項大獎。

《風色幻想》系列作品已在台灣發行橫跨近22個年頭，遊戲雋永奇幻的故事與人物一路陪伴玩家成長，無論何時何地，玩家們都曾與風色有過一面之緣，2021年《風色幻想》將透過手遊全新載體與大家見面！

遊戲代言人「棉花糖樂團」首次亮相

《風色幻想SP手機版》特別邀請到「棉花糖樂團」作為遊戲代言人，身為流行音樂指標性組合的棉花糖，在2007年成團之際，憑藉著豐富感情與溫度的樂曲與歌聲，擄獲了廣大的樂迷，2013年宣布休團時更令許多歌迷感到惋惜，然而在今年重新回歸並發行新專輯《一切都是爲了與你相遇》，正如同這次《風色幻想》以熟悉的遊戲風格透過手遊方式重新詮釋，並藉由遊戲主題曲「我常常想起你」來傳達歲月痕跡與情感寄託，其歌詞與意境就像多年不見的朋友雖生活不再有交集，卻仍常在一個瞬間或一個物品而憶起當年種種往事，「我常常想起你 可是怎麼也記不住你」歌詞中字字句句透露出思念的不捨與無奈，恰如不同時代的風色玩家尋尋覓覓後，終能在2021年透過手遊的方式找回當年的情懷。

遊戲代言人「棉花糖樂團」首次亮相

國產20年經典IP戰棋手遊 即將問世

《風色幻想SP手機版》由《風色幻想》之父「惡魔貓」監製，除了忠實還原單機遊戲《風色幻想 SP－封神之刻》的世界觀、劇情與人物之外，也承襲SLG獨創玩法「RAP 真實行動點數系統」，以及玩家津津樂道的「魔物」與「徽章」設計，還加入了全新系統「歷史斷章」，擴充當年單機版未完的故事劇情，揭開不同角色的個人故事、歷史重大事件戰役，並強化獨一無二的專屬奧義技能及武器元素。

不僅如此，官方還特別邀請到「惡魔貓」錄製「風色之夜」節目回應玩家們的種種疑問，究竟《風色幻想》是怎麼誕生的？首次登上手機版會有什麼程度的突破和改變？而劇情和玩法上又會有什麼樣的還原與創新呢？最完整的《風色幻想》千萬不能錯過！

《風色幻想》之父「惡魔貓」完整訪談影片

本作也邀請日本一線聲優出演，其中人氣角色「依莉絲」、「修」找來曾擔任知名動畫《鬼滅之刃》禰豆子的聲優「鬼頭明里」及動畫《機動戰士鋼彈AGE》阿瑟姆．明日野的聲優「江口拓也」，與擁有眾多作品的「小原好美」、「種崎敦美」、「本渡楓」等人，配音陣容不僅增添角色風采，結合奧義施放呈現更加豐富的人物特色，滿足玩家收藏和養成的樂趣。

麒麟（CV：小原好美）

蕾妮（CV：種崎敦美）

米亞（CV：本渡楓）

第三部沙畫「青春的詩」壓軸登場

繼前兩部沙畫作品「我的母親」、「愛這個字」引起玩家們感動迴響，今日再推出第三部曲「青春的詩」，請來遊戲代言人「棉花糖樂團」述說一段圍繞在《風色幻想》的友誼故事，回憶過去往事與未竟的情懷，人生可以錯過一些事情，但不能留有遺憾，看似結束卻是嶄新的開始，如同《風色幻想》從未有結局那般，陪伴著你我的青春。

第三部沙畫「青春的詩」：

事前預約今日開跑 豐富好禮等你拿

《風色幻想SP手機版》事前預約即日起正式開跑，除了準備海量虛寶和角色召集令之外，預約人數達指定目標還能領取SSR限定角色「死神¬¬¬¬－裘卡」！作為《風色幻想》的指標性人物之一，裘卡於單機劇情初期就登場，貫穿歷代風色作品並擁有極高人氣，這次她將在《風色幻想SP手機版》扮演什麼樣角色？又如何揭開當年未述說的劇情？這個謎團有待玩家進入遊戲中親自體驗。

此外，官方也舉辦線上明信片活動讓玩家可以傳達思念給更多好友，帶來深受玩家喜愛的限定魔物「超級膠質怪」等好禮，粉絲團還將同步推出多項活動，完成預約即可抽居家辦公神器MacBook Pro外，還週週加碼送出風色紀念T-shirt、「惡魔貓」親筆簽名的風色全週邊典藏禮盒及線上購物點數等大獎，與玩家一起在家預約、守護健康！詳情請見官方粉絲團。

超多限量週邊，千萬別錯過粉絲團限定活動

《風色幻想》日系寬版設計紀念T-shirt

超人氣SSR角色「死神－裘卡」