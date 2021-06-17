10例以下再談降級！柯文哲最新說明｜2021.06.17

新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增175例本土個案，另確診個案中新增19例死亡，其中台北市新增34例本土確診。疫情看似趨緩，6月28日是否可望解封，今衛福部疾管署長周志浩在行政院會報告時表示，仍有社區傳播風險，因此全國三級警戒仍宜持續，但能否分區解封未來10天是關鍵。至於北市狀況為何？市長柯文哲於下午記者會說明。

對於這兩日傳出有10多人在施打AZ疫苗後死亡，是否有關聯？柯文哲表示，這個疾病很特殊，不知道為什麼年長者死亡率特別高，台灣80歲以上死亡率14%，就醫學上統計的精神，原則上還是要打，但要排除一些條件，例如發燒，若沒太大問題，原則上還是要打。

柯文哲首先強調，萬華不再是熱區也不是疫區，北市已經到了剿滅游擊隊的最後階，到底要用什麼思維，是這幾天在考量的，而這段時間相信台北市經歷了一次世界大戰，但整個期間都沒有使用強硬手段管制，都用呼籲的請大家合作，竟可以有效控制疫情，這是給其他國家一個很大的榜樣。

昨台北市快篩陽性15個、比例0.9％，居家隔離人數走下坡，至於藏在社區的感染源要怎麼解決，柯文哲說，當然全面打疫苗是一個策略，但從英國、美國的例子，大概還有1萬感染數，除非疫苗打到70％，否則終究還是有一些感染，台北市才打到6％，但也不能一直封城。

柯文哲說，接下來要訴諸比較強硬規定，首先是確診者通通不准住在家裡，就算沒有症狀也要去住防疫專責旅館，因北市家戶感染佔43%，而家戶感染又可能傳染給外面的人，除非有很強硬的理由，否則不能在家，如果要留在家要寫切結書，後續不給任何賠償，不要猝死又怪政府照顧不周。

第二，他提到清零計畫，因現普篩已不適用，改以確診者為中心，找出可能感染的人篩檢，並透過精準疫調找出可能被感染的人，只有讓台北市快速清零，三級警戒才可能放鬆。

針對網路預約施打疫苗，根據今日統計數據，柯文哲指出，15日、16日透過網路預約的人有3萬1966人，前往打疫苗的為3萬1370人，有高達98.04％預約施打率，這是台北市民的一個成就；他強調，預約打疫苗的長者有3萬1370人，沒預約但後來前往打疫苗的為4098人，約有86.5％是使用網路預約，要記得「他們是85歲以上長者」。柯文哲認為那些看衰的名嘴，是低估了台北市民的素質，相信未來比例會更高。

柯文哲感嘆，在美國打疫苗還可以抽獎，但在台灣打疫苗還要搞得便檢調傳訊，覺得「倫理比法律重要」，相信每個醫師都懂得醫療倫理，會把手上的資源做最合情合理合法的分配，而如果把人民都當賊處理，永遠無法成為一個正常的國家。