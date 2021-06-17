郭蘅祈(郭子)受疫情影響，工作暫時停擺，他在台中家中顧兩老，日前帶90歲的爸爸去打AZ疫苗，完全沒有副作用，「很幸運，爸爸接種第一劑完成，只有稍微精神不繼想睡覺，其他副作用都沒有！而且台中規劃的很好，前後不到5分鐘，不用排隊直接就位就完成了。」

他非常注重爸媽的防疫工作，時常提醒爸媽要戴口罩、勤洗手、保持社交距離、少出門、不要群聚，儘管耳提面命再三，但郭子卻大嘆老人家常常會不好意思拒絕別人，「常有教友好心送青菜水果來給爸媽，我都會叮嚀他們送到門口就好，有一兩次他們都覺得不好意思或覺得對人沒禮貌而想要跟朋友們寒喧，我只好大聲地跟他們說。」

郭子的媽媽今天85歲生日，要等下一批才能打到疫苗，郭子叫好吃的餐廳外賣，外加買她喜歡吃的哈根達斯冰淇淋蛋糕為她慶生。郭子表示：「希望疫情過後能再帶她倆老一起去日本玩，一起去報恩性旅遊消費一番，但首先要請他們兩老好好保重身體先！」

郭子暌違24年發片，原本訂好的企劃宣傳工作都箭在弦上，沒想到疫情爆發，他把發片計劃延到9月，而他擔任萬芳小巨蛋演唱會導演，也因為演唱會二度延期，讓他只能等待復工之日，學佛的他深感疫情下世事無常，更珍惜當下生活，他表示：「這幾年身邊許多朋友意外過世，加上從去年疫情以來環境工作模式大變化，就感覺人一定要活在當下，想做什麼就不再猶豫保留，所以十年瑜伽教學後，今年主動重拾流行音樂創作的興趣，而對於無常看得很開，有就努力做，沒有也是正常。」

郭子前年帶帶爸媽去京都玩。（祈普行提供）

郭子在今年四月中完成個人創作專輯錄音工作。（祈普行提供）