【旅遊經 洪書瑱報導】聯合國於2016年12月21日通過決議，將每年6月18日定為「國際可持續美食烹調日」，這個國際紀念日主要是重申飲食對永續發展的重要性，重點在於永續糧食生產和消費責任，因此在紀念日前夕，新北市農會為大家推薦一款符合生態保育及永續利用原則的在地優質水產品──「貢寮鮑」，而為什麼是貢寮鮑呢？原因是因為，除了餵食天然海藻、海帶等，體型小、數量多，生活史短資源恢復快，屬底層生物等，為一種永續利用食材，民眾可利用貢寮鮑宅配到府的服務，在防疫在家之際，利用貢寮鮑自己動手作美食。

貢寮鮑養殖業者正用水泵將貢寮鮑飼料龍鬚菜均勻噴灑在養殖池中 (圖片：新北市政府漁業處提供 )

「貢寮鮑」是新北市貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱，其飼養於貼近自然環境的潮間帶養殖池，加上只餵食天然海藻龍鬚菜及海帶，相關單位也表示，並無使用化學藥物，對環境非常友善，因此「臺灣海鮮選擇指南」以貢寮鮑飼料為天然海藻，且屬於食物鏈的中、底層生物，體型小、數量多，生活史短資源恢復快，在地海鮮，碳足跡低，食用牠們對環境影響較低，將貢寮鮑列為建議食用的海鮮。

永續飲食是容易上手的環保概念，除了選購在地食材減少長途運輸帶來的碳足跡外，試著學習自己動手烹調也是減少碳足跡的好方法。而產於新北市貢寮的貢寮鮑，肉質緊實、口感鮮甜Q彈。當民眾收到貢寮鮑(九孔)後，該如何料理呢？

※.時蔬拌炒佳餚：

將九孔川燙去殼後，加入鮮蔬拌炒成色香味俱全的沙茶鮮蔬炒九孔。

色香味俱全的沙茶鮮蔬炒九孔(圖片：新北市政府漁業處提供 )

※.湯品料理：

加入烏骨雞、藥膳包燉出香氣十足的藥膳湯外，還能加入九孔讓湯品升級，成為鮮味十足的藥膳九孔湯。

香氣十足的藥膳九孔湯藥膳九孔湯。 (圖片：新北市政府漁業處提供 )

※.烤箱料理：

利用烤箱以200度溫度，烤5分鐘後，淋上五味醬，做成五味九孔。

Q彈爽口的五味九孔(圖片：新北市政府漁業處提供 )

※.氣炸鍋料理：

利用氣炸鍋轉370度，先炸4分鐘讓九孔表面微焦後灑上玫瑰鹽再炸4分鐘，作成原味佳餚鹽烤九孔。

原味佳餚鹽烤九孔 (圖片：新北市政府漁業處提供 )

新北市漁業處長張麗珍表示，新北市生產多樣化的優質水產品，大家可透過網路採購新北在地優質冷凍水產品，烹飪美味又營養的料理給家人享用，尤其防疫期間為家人們選購一箱滿滿的在地優質冷凍水產品，除了減少碳足跡做環保與做好防疫外，也可用行動支持在地小農發展！

在地優質冷凍水產品-鮮凍貢寮鮑。 (圖片：新北市政府漁業處提供 )

在地優質冷凍水產品-鮮凍貢寮鮑。

相關訂購資訊，可至新北市政府漁業處官網，至活動資訊→漁產防疫組合包處查詢！