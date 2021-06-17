消毒機除能提供酒精消毒，也能立刻採集使用者體溫。（陳鴻偉翻攝）

為使同仁及洽公民眾有更好、更周全的防疫效果，來自西藏的松柏仁波切（Khenpo Lama），17日捐贈給移民署150台全自動紅外線測溫消毒機，移民署將規劃分配各大隊、訓練中心及異地辦公室等單位，感謝宗教界的愛心，讓第一線執勤同仁，以及洽公民眾多添一分保障，共同為防疫努力。

國內疫情升溫，經常在台弘揚佛法的松柏仁波切，日前特別無償捐贈移民署，全自動紅外線測溫消毒一體機共150台，同仁及洽公民眾，只要雙手接近一體機，就能智能感知溫度，除立即顯示測量者體溫外，更能同時使用自動感應免清洗消毒酒精皂液器，確保洽公場所防疫安全與需求。

松柏仁波切表示，1998年他有感身負使命，發願要將佛法傳播全世界，在台灣、馬來西亞、挪威、日本等地成立桑耶寺佛法學會，後來因緣際會被邀請到德國、英國、瑞典、丹麥、西班牙、新加坡等國家弘揚佛法，足跡與弟子遍佈世界。

有感台灣這次疫情嚴峻，他希望能夠為台灣防疫工作盡些心力，因此捐贈150台紅外線測溫消毒一體機，希望守護第一線防疫同仁及洽公民眾的潔淨，移民署感謝他的義舉，將會妥善運用，共同為防疫而努力。