儘管第三季為傳統石化旺季，但今年似乎因為疫情，打亂了傳統淡旺季的區隔，台塑四寶也均看好第二季營收持續向上，惟第三季因為亞洲疫情升溫衝擊需求降低，且海運費高漲，加上美國德州產能恢復下，將影響石化原料去化，第三季恐轉趨保守，且另外一方面，美國德州石化產能陸續恢復，供給增加，整體供需格局轉寬鬆，也將造成報價拉回，均會對第三季石化產業帶來壓力。

台塑四寶普遍看好第二季營運表現將更勝第一季，首先，歐美等先進國家疫苗施打普及，疫情明顯降溫，經濟活動逐漸恢復正常下，有利石化產品需求增加；再者，大陸、美國、歐元區及日本5月製造業採購經理人指數(PMI)，全數位於50以上的擴張區，其中歐元區更創1997年來新高，顯示廠商對於未來6個月製造業景氣非常樂觀，有利石化產品需求增長；最後，大陸為達「2030年碳達峰」及「2060年碳中和」目標，加快實施重點行業，包括鋼鐵、煤炭、建材、石化、化工等減污降碳行動，要求高耗能產業降產並限制新增產能，將影響既有煤化工及電石法PVC等業者開工率，市場供應減少，有利支撐相關石化產品行情，有鑑於上述因素，台塑四寶中台塑(1301)、南亞(1303)及台化(1326)均看好第二季會相較首季大幅增長，台塑更看好本業獲利可望再創歷史新高，惟進入第三季，因為第三季儘管為石化產品需求旺季，但近期亞洲疫情升溫，需求降低，且海運費高漲，將影響石化原料去化，另外，大陸進行大宗原物料保供穩價工作，恐影響亞洲石化行情，故台塑四寶多預期第三季營將會持平或小幅衰退。

分析師則表示，儘管近期國際油價盤堅走強，不過近期塑化產品報價呈現跌多漲少，多數產品已自高檔滑落，反應印度及東南亞疫情惡化，塑化產品買氣滑落，需求轉弱，而美國德州石化產能陸續恢復，供給增加，整體供需格局轉寬鬆，進而造成報價拉回，利差將受壓抑，其中PVC及VCM報價最近一個月呈現滑落格局，就是印度疫情惡化，買氣縮手拖累所致，ABS報價雖持平，但下半年新增產能投放，也造成後續跌價壓力增加，先前最看好的PVC及ABS後市價格滑落壓力仍大，短期對塑化產業整體看法保守。

以原油價格來說，台塑化認為，OPEC重申5~7月增產214萬桶/日，但國際能源署IEA預估今年第四季全球油品需求比第一季增加650萬桶/日，認為OPEC增產速度慢於需求復甦速度，使下半年全球原油庫存可持續去化，預期近期油價可望持穩於70美元/桶，但上檔壓力取決於下半年OPEC增產計畫及伊朗核協議談判結果。

IHS預估今年下半年原油需求會超過供給，隨年底原油價格上漲之後，2022年供給也會隨之增加，HIS預估中性情境下，今年第一季到第三季度原油需求相較去年同期將增加700萬桶/日，且2022年第三季之後全球原油需求量會超過2019年原油需求量，而伊朗原油產量會逐步增加，到2022年第二季油價會開始下滑，但下滑幅度不大。

台塑四寶總計5月營收達1438.95億元，月成長3.62%、年成長87.92%，相較去年同期大幅成長主要是因為去年疫情所致，產品報價重挫，故基期較低，加上今年產品價格大漲。