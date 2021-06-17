台灣從15日起開放75歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，短短三天就出現十餘起猝死案例，讓不少民眾擔憂接種疫苗會產生不良反應，而若不幸在接種疫苗後身故，究竟意外險能不能理賠？保險業者與專家看法不一，有業者指出，民眾投保的保險種類與死亡證明書能否證明與施打疫苗相關，是理賠重要關鍵。

全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

目前市售疫苗險有富邦、安達、兆豐及和泰等業者，其中安達、兆豐及和泰都有身故金或喪葬費用定額補償保險金，從10萬至30萬元不等，但富邦則無身故金理賠，相對保費較便宜，若民眾投保疫苗險，若出現不良反應將能獲得較完善的保障。

至於施打疫苗後猝死，能否以意外險理賠？鏡週刊報導，國泰人壽認為不符合資格，原因在於經過主管機關審核通過的藥物皆須記載「副作用、禁忌及其他注意事項」，因此施打疫苗後的不良反應，並非不可預期的事件，所以無法理賠。

事實上，根據多家保險業者的公開資料顯示，非由疾病引起之外來突發事故，皆在保障項目中，但仍得依死亡證明或醫療證明進行審核才能確定是否符合理賠資格，且客戶投保意外險的種類也是理賠重點，有業者指出，民眾施打後出現不良反應，保險能不能賠，可能還是需要視個別狀況而定，死亡證明書也是關鍵。

儘管保險業者對於理賠態度保留，但前消費者金融評議中心主委卓俊雄則認為，施打疫苗「可能」產生副作用，不表示「一定」會有副作用，除非保單載明疫苗副作用除外，不然就是要賠，打疫苗的副作用為不可預期。

此外，北宇管理顧問總經理劉北元則指出，過去有針對藥物過敏的判決，當時法院認為，「藥物經過國家相關核准上市使用，卻在某個病患身上產生如此反應，以被保險人角度來看，就具備突發性，即符合針對意外所指的外來、突發不可預料等定義，因此保險公司必須理賠」，因此，若施打疫苗發生不幸，有機會依投保的「意外險」向保險公司爭取。

值得一提的是，針對疫苗接種後的不良事件，目前政府已有相關措施因應，衛福部設有預防接種的受害救濟制度，只要是接種通過主管機關核可的疫苗出現不良反應者，可在接種後有疑似不良反應的兩年內，或受害情事發生後五年內，提出救濟申請。

若因預防接種致死者，最高理賠金達600萬元，若無法確定因預防接種致死者，最高可領到350萬元，且若因施打疫苗出現輕度、中度、重度障礙，給付金額從250到500萬元不等。