傅天穎和陳子強結婚5年不歡而散，2013年離婚後兒子「小天子」由雙方共同監護，如今8年過去，2人也各自覓得新歡，16日深夜她突然宣布喜訊，「終於，我要結婚了！」頓時引發熱烈討論，然而她隨後就刪除貼文，讓外界霧裡看花。

傅天穎深夜悄悄在私人臉書發文宣佈結婚消息，親友們也紛紛獻上祝福，然而她很快刪除貼文，據《三立新聞網》報導，傅天穎事後僅表示謝謝大家關心，「沒什麼喔。」沒有承認也沒有否認，不願意鬆口多透露感情生活，作風罕見地十分低調。

事實上，當初2人離婚時鬧得沸沸揚揚，傅天穎還表示兩人婚姻裂痕，早從補辦婚禮那天就開始了，承認兩人離婚主因是因為溝通不良，「我個性是有什麼說什麼，他（陳子強）是屬於內斂的人，所以溝通不良，疑難雜症都會跑出來！」

而陳子強離婚後與舞者陳以仁相戀，多年來交往穩定，沒想到去年傅天穎又翻出2人舊帳，原來是他之前曾說願意負全責照顧小孩，「我付的是孩子（教育費），不是贍養費」，如今卻告訴兒子「給的是贍養費不是教育費」，但就她的認知，陳子強一直給的都是「教育費」，且兩人是對等各出各的，從沒拿過「贍養費」。傅天穎直嘆「太離譜了，我好像活在欺騙的國度裡面，我忍他太久了，做人不要太過分」，然而陳子強只回應「無聊」2字，似乎不想再捲入紛爭。