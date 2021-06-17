桃園市政府新聞處公布足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市今天7本土確診，年齡介於不足10至50多歲之間。其中有6人是確診者接觸者、1人調查中，確診者中有3人、3件家庭群聚，其餘為獨立個案。確診者足跡包含大樹連鎖藥局桃園藝文店、小北百貨忠孝店、中壢青果市場。

桃園市政府資料顯示家庭群聚今天新增3件，其中1件1人全家累計4人確診。其餘為獨立個案。確診者足跡包含6月7日大樹連鎖藥局桃園藝文店、6月10日小北百貨忠孝店、6月11日中壢青果市場。

桃園市確診者累積738人、居家隔離529人。