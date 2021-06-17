桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 15:282021/06/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府新聞處公布足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府新聞處公布足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市今天7本土確診，年齡介於不足10至50多歲之間。其中有6人是確診者接觸者、1人調查中，確診者中有3人、3件家庭群聚，其餘為獨立個案。確診者足跡包含大樹連鎖藥局桃園藝文店、小北百貨忠孝店、中壢青果市場。 桃園市政府資料顯示家庭群聚今天新增3件，其中1件1人全家累計4人確診。其餘為獨立個案。確診者足跡包含6月7日大樹連鎖藥局桃園藝文店、6月10日小北百貨忠孝店、6月11日中壢青果市場。 桃園市確診者累積738人、居家隔離529人。 鳳山早餐店群聚 阿嬤出關日確診 打AZ疫苗16天後確診 北市捷運警察再增1人染疫 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #小北百貨 #青果市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃苗25移工隔離期滿 再爆確診 04:102021/06/17 地方新聞 苗栗縣單日增31確診 30人為外籍移工 15:022021/06/17 生活 國瑞汽車捐贈450萬防疫基金 04:102021/06/17 時尚消費 萬劑莫德納明配送 國境防疫第一線人員今施打AZ 15:512021/06/17 生活 圖解新冠 指點防疫小小兵 04:102021/06/17 焦點新聞 618購物節》通路祭出多款手機優惠 OPPO新機送大禮包 15:392021/06/17 科技 新竹縣竹東2長照機構新增10個案 確診產婦新生兒為陰性 15:312021/06/17 生活 台中增2例龍井群聚6人染疫 今成立前進指揮所設2處快篩站 15:402021/06/17 生活 災情最慘！全台83家長照機構淪陷 274人確診 14:412021/06/17 生活 死亡人數再往上增19人 本土175人確診 新竹長照機構爆群聚 13:332021/06/17 生活 疫情相挺 頂新和德文教基金會助永靖全鄉大消毒 村長帶隊徒步出擊 15:552021/06/17 社會 生活熱門新聞 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 周四起3天雨越來越大 下波鋒面這天報到 恐有致災豪雨 - 生活 新北增87例本土確診 侯友宜點名這4區要注意 - 生活 新北確診有望逐步清零？侯友宜揭2大時間關鍵指標 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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