新竹縣確診者關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣機構確診者關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣疫情現況。（新竹縣政府提供）

新竹縣新增10名確診者。（新竹縣政府提供）

新竹縣新增10名確診者。（新竹縣政府提供）

新竹縣17日新增10個確診者，均為先前爆發確診的2長照機構，其中B長照機構新增8名確診者、C長照機構則有2人，由於接觸者均已匡列，不再重複匡列，縣長楊文科也強調，對於2機構會加強監控，均為第3次採檢後的新增確診者。

楊文科表示，機構內的感染者，都是第一波發病的延伸，有些比較慢發病，「把這個守住，就守住竹東鎮」，一起來守護鄉親的健康。至於16日的確診產婦，其新生兒採檢為陰性。

楊文科指出，10名確診者年齡介於40多歲至90多歲間，共有3男7女，其中9人為機構長期住民，沒有公開活動足跡，剩下1人為長照機構的照服員，6月9日因機構群聚案採檢，當時為陰性，6月10日因案12474確診而居家隔離，12日常規採檢為陰性，15日再度採檢而確診，疫調還在釐清，公開活動足跡將另行公布。

楊文科表示，已與防疫指揮官聯繫，將採取適當措施，包含感染區全數淨空、加強消毒，將未感染住民轉移至縣內或其他縣的醫院隔離收治，以免擴散至社區，全力防堵疫情。

新竹縣確診案例中，機構群聚相關有45例，比例為63.4％，楊文科表示，採取對策為普篩、打疫苗，16家長照機構已經完成1960人採檢，均為陰性，剩下90人明天完成。住宿型長照機構、洗腎病友將全面施打疫苗，由醫護人員到機構及診所施打。機構的工作人員、陪病者都拉高到高風險群聚網，放入接種範圍。

另外，中央今天將配發第2波疫苗總共8500劑，楊文科指出，原住民長者72至76歲、一般長者82至86歲共計約9000餘人將可優先施打，疫苗18日會送至各鄉鎮市衛生所、診所及醫院，通知單將由村里長、幹事送至家中。

楊文科表示，長輩收到通知單後，18日即可到指定地點施打，衛生所周末也沒有休息，以長輩時間方便為主。

竹東鎮16日普篩416人，全數均為陰性，18日將進行第二場普篩，楊文科表示，未來每周三、五將於竹東社區篩檢站普篩，有意願民眾可於竹東鎮衛生所網頁報名。

楊文科也表示，感謝各鄉鎮市長、村里長、村里幹事協助發送通知單，未來也將鄰長納入第7類接種對象。在北埔鄉長莊明增建議下，楊文科也表示，若疫苗施打有剩餘劑量，將授權各鄉鎮市衛生所，可以通知第一至第三類或長輩接種，不要浪費疫苗，彈性調整施打，一點一滴都不浪費。

新竹縣截至17日中午為止，完成5602劑疫苗，僅有一人不良反應為暈針，休息後已無大礙。楊文科也指出，目前住院人數為43人，已有26人出院。