日本富山縣富山市今天上午包括中小學及保育設施在內，共有464人因病缺席，研判有可能是因為營養午餐造成集體食物中毒，當地保健所正在進行調查。

日本「北日本新聞」報導，富山市政府今天表示，市內中小學及保育設施共有464人因病缺席，症狀包括腹瀉、嘔吐、腹痛及發燒等。

富山市內共有13所中小學的391名學生，及保育設施有5處共73人出現上述症狀。由於各校今天上午回報因病缺席人數很多，才讓市政府發現此事。

今天13所中小學缺席人數，是往常市內91所中小學缺席人數約兩倍之多。