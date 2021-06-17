行政院推出紓困4.0後，外界要求擴大紓困對象及措施不斷，包括夏季電費暫緩實施、自營業者及無一定雇主資格認定、勞工紓困貸款名額增加等建言。行政院發言人羅秉成今表示，相關建言由國發會彙整後，希望下周提出經濟方案對外說明。至於經濟部針對513、517全台停電檢討報告，羅秉成說，上月底已送交行政院，報告內容會在適當時間對外說明。

針對外界要求紓困4.0滾動式檢討，羅秉成表示，立委及外界提出的意見，院長以交代各部會精進檢討相關方案，並蒐集掌握各界意見，在法令跟經費許可下，從寬、從速加碼進行，例如夏季電價減免、紓困對象資格放寬、勞工紓困貸款名額增加等，院長已指示各部會加緊評估。

羅秉成說，有關紓困4.0精進方案，現在由國發會彙整中，希望下周可以提出具體回應；至於夏季電價減免，目前政院尚未討論，留待立法院紓困4.0特別預算審查後，一併納入精進方案斟酌處理。

另外，經濟部已將513、517全台停電檢討報告送至行政院，羅秉成說，現在要求台電專注供電穩定，夏季不能再發生停電事件，至於檢討報告會在適當時間對外說明。