本土疫情持續延燒，全台陷入缺疫苗的焦慮，而國產疫苗採購爭議，也引起各界論戰。財信傳媒董事長謝金河提到，近期台灣的士氣跌到最低點，但台灣真的沒有大家說的那麼差，他特別整理了數據，並舉貨櫃三雄為例，把長榮、陽明、萬海三家合起來，已經超越大陸的中遠海控，這是台灣真正的競爭力。

謝金河表示，今年已經接近過一半了，他統計到16日為止，全球股市的漲跌幅，台灣今年上漲17.48%，在全球排名第四，僅次於阿根廷的30.8%，俄羅斯的20.3%，法國19.6%，而阿根廷披索大貶值，把匯率算進去，漲幅輸台灣；俄羅斯及法國，加上眾多歐洲國家，今年股市大幅上漲是因為去年表現不佳，能像台灣連續兩年都大幅上升的很少。

謝金河認為是台灣企業獲利的精進成長，他從2016年逐季統計每一個季度上市櫃公司的淨利潤，台灣企業的競爭力及獲利能力都明顯提升。在2019年之前，企業每季獲利約在3000到5000億之間，去年下半年站上7000億，今年首季是9868億元，最近幾家投資顧問公司估今年第二季企業獲利，數字落在7500到9500億元之間，這個獲利成長表現，台灣是全球第一，這是支持台股持續往上最重要的基本面。

「一個小小台灣，在全球前10大貨櫃航商中都搶進前10名。」謝金河談到，台灣貨櫃業者表現亮眼，長榮海運今年新造71艘新的貨櫃船，新船加入後，噸位數增長至2028601TUE，將超越德國赫伯羅特，日本三合一的ONE集團，成為緊追中國中遠集團的全球第五大航商，而陽明、萬海正力爭上游，明年有機會超越南韓的現代商船。若把長榮、陽明和萬海三家合起來，已經超越中國的中遠海控，他認為，這是台灣真正的競爭力。

對於這次有人把貨櫃運輸股的上漲比成口罩，謝金河點出兩者最大的不同，口罩是稼動一條口罩生產線，大約幾億元就可以了，買一艘貨櫃船要幾億、幾十億，這是大資本投資，而且，不是說買立刻就買得到，台灣的業者在兩年前最低迷的情況，全世界都縮手，只有長榮、萬海大手筆投資新船，這才是真正的膽識。

最後，他強調，在這個島嶼上，你可以無情數落台灣，把台灣說得什麼都不是，但這台灣島內的每個人正默默努力，用實在的競爭力回報台灣。